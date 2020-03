Antonella Clerici ha pubblicato un post su Instagram per il suo amico Daniele Persegani: il noto chef de La Prova del Cuoco ha perso il suo papà. Le parole della conduttrice fanno commuovere. Ecco il post.

Una spiacevole notizia è arrivata oggi, 19 marzo, nel mondo della tv. Proprio nel giorno della Festa del papà, è venuto a mancare il papà di Daniele Persegani. Uno spiacevole lutto per il famoso chef del programma Rai, La Prova del Cuoco. Il dolore è diventato ancora più straziante per Daniele che si ritrova solo a soffrire per la perdita: l’emergenza Coronavirus non permette ai cittadini italiani di uscire dalle proprie case, a muoversi, per evitare eventuali ed ulteriori contagi. Per questo motivi attraverso i social, i suoi colleghi ed amici, gli stanno mostrando in queste ore tutto il loro affetto con post e parole davvero commoventi. Dopo Andrea Mainardi, anche Antonella Clerici ha scritto un messaggio di conforto al cuoco. Ecco le parole della conduttrice Rai.

Antonella Clerici, triste annuncio: ‘Non sei solo’, il messaggio per l’amico

Daniele Persegani è il volto famoso di La Prova del Cuoco. La sua cucina è molto famosa e nel 2014 fu lui lo chef della nazionale di calcio italiana durante i mondiali di calcio in Brasile. Il cuoco purtroppo sta combattendo contro il dolore, quello della perdita del papà. In questo momento così delicato per l’Italia che sta combattendo contro l’emergenza Coronavirus, Daniele non può vedere nessuno, non può ricevere alcun abbraccio di conforto. E così, i suoi amici e colleghi del programma stanno mostrando in queste ore il loro affetto attraverso i social network. Andrea Mainardi, ha scritto per lui “Fratello mio ti sono davvero vicino… vorrei sempre vederti con questo sorriso…”: le parole sono accompagnate da una foto in cui sono allegri e sorridenti insieme durante un programma televisivo. I due sono molto legati. Anche Antonella Clerici ha un legame speciale con Daniele Persegani. La conduttrice ha scelto una foto durante un cooking show. “E’ mancato il papa’ di Daniele Persegani. Ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo. Oggi un po’ di silenzio e preghiera” sono le parole commoventi e strazianti della famosa conduttrice Rai che purtroppo non può abbracciare il suo amico.

Questo il post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram. Ti abbracciamo forte anche noi caro Daniele!