Belen Rodriguez, stiamo a casa: diretta ‘pilates’ per i follower di Instagram

Belen Rodriguez, stiamo tutti a casa: diretta ‘pilates’ per i suoi follower di Instagram, allenamento virtuale per tenersi in forma

La situazione difficile che l’Italia e quasi tutti gli altri paesi Europei e oltreoceano si stanno trovando a dover affrontare, hanno modificato radicalmente quelle che sono le abitudini quotidiane di ognuno di noi. Chiusi in casa per rispettare il decreto emanato dal governo, molte delle azioni che prima ci risultavano normali, oggi sono praticamente vietate, niente uscite, niente abbracci, baci, allenamenti in palestra, nulla di questo per adesso è possibile. Belen, Stefano e molti altri vip, hanno deciso di intrattenere le giornate degli italiani, ‘mettendosi a disposizione’ per delle dirette instagram. Ci sono gli artisti che magari ci intrattengono con piccoli siparietti comici, altri invece mettono in scena piccoli concerti, come Fedez, Emma Marrone, Francesca Michielin, Tiziano Ferro, Enrico Nigiotti, Laura Pausini e molti altri ancora. Belen e Stefano hanno invece pensato bene di aiutare gli Italiani a tenersi in forma. La coppia ha infatti deciso di fare varie dirette in cui poter fare esercizi ginnici o pilates. Il feedback dei follower è stato molto positivo così la coppia ha deciso di farlo diventare un piccolo appuntamento quotidiano.

Belen oggi pomeriggio ha deciso di fare una diretta sul suo profilo Instagram Ufficiale per tenere compagnia agli Italiani e aiutarli a mantenersi in forma, con degli esercizi a corpo libero o di pilates da poter fare comodamente a casa in questo periodo di quarantena. Nelle storie Instagram l’argentina ha invitato così i suoi quasi 10 milioni di follower a seguire la diretta: “Vi volevo comunicare che alle 18 farà una diretta di pilates. Quindi per chi si voglia unire ci possiamo allenare insieme e ci saranno un po’ di cosine, non penso che tutti a casa avrete queste cose, però possiamo cercare dei rimpiazzi. Per esempio noi utilizziamo questo cerchietto ma se non ce l’avete possiamo utilizzare anche degli elastici o una pallina, anche quella di vostro figlio insomma una palla, per fare l’interno coscia. Noi abbiamo questi rulli ma se non ce li avete, cerchiamo una soluzione. Se non avete dei pesetti possiamo utilizzare delle bottiglie di acqua”.

Un allenamento alla portata di tutti, proprio per la versatilità degli esercizi. Sicuramente la diretta sarà stata seguitissima e molto apprezzata dai i fan della coppia più amata dello shobiz.