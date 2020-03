In queste ultime Instagram Stories, Cecilia Rodriguez è letteralmente scatenata: apre il cappotto durante il balletto e mostra un fisico davvero da urlo.

È da poco ‘sbarcata’ su Tik Tok, Cecilia Rodriguez. Come raccontato in un nostro recente articolo, sono pochissimi giorni che la bellissima argentina si è iscritta a questo nuovo social, eppure ha già incantato tutti i suoi sostenitori. E, notando i suoi ultimi video, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Non a caso, qualche ora fa, la giovane sorella di Belen ne ha condiviso un altro davvero fantastico. Con in sottofondo una deliziosa canzone latina, la bellissima Cecilia si è letteralmente scatenata. Il balletto, diciamocela tutta, è davvero imperdibile. Anche se, senza alcun dubbio, a catturare l’attenzione sarà la sua perfetta forma fisica. Come facciamo a saperlo? Nel mentre della sua performances, la Rodriguez ha letteralmente stuzzicato i suoi sostenitori aprendo completamente il cappotto che ha indosso. Ecco tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez scatenata: balletto imperdibile in costume, fisico da urlo

È super attiva su Instagram e, a quanto pare, anche su Tik Tok. Seppure iscritta su questo nuovo social da pochissimi giorni, Cecilia Rodriguez non perde occasione di poter condividere dei video davvero pazzeschi. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, visibilmente scatenata, ha mostrato apertamente le sue qualità da ballerina. La sua performances è davvero fantastica. Anche se a catturare l’attenzione è un unico dettaglio. Sapete a cosa facciamo riferimento? Ecco tutti i dettagli:

Insomma, che dire? Cecilia è davvero fantastica. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la sorella minore di Belen si mostra in questo balletto davvero fantastico. I suoi movimenti, inutile a dirvelo, sono da urlo. Così come lo è anche la sua perfetta forma fisica sfoggiata sotto questo cappotto che lei, per stuzzicare i suoi followers, apre nel bel mezzo della performance.

L’indimenticabile compleanno trascorso a Trento

In queste ultime settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono a Trento, presso la dimora in campagna del ciclista. È proprio qui che la bella argentina ha festeggiato il suo compleanno. Ebbene si. Mercoledì 18 Marzo, la sorella minore di Belen ha compiuto 30 anni. Insomma, un traguardo davvero pazzesco. E che, com’è giusto che sia, è stato festeggiato davvero alla grande. Nonostante lontana dalla sua famiglia, la giovane Rodriguez ha trascorso questo giorno speciale con il suo bel fidanzato. Che, per l’occasione, l’ha fatta sentire una vera e propria principessa.