Ciao Darwin torna in tv: la decisione di Mediaset per gli italiani a casa

Mediaset fa tornare in televisione Ciao Darwin: la decisione del Biscione per alleggerire le serate degli italiani a casa per l’emergenza Coronavirus.

Il momento storico che gli italiani stanno vivendo è impegnativo. L’emergenza Coronavirus ci costringe a casa e quindi il tempo trascorso davanti alla televisione è sempre più alto. Per questo motivo Mediaset e Rai hanno fatto delle modifiche al palinsesto. Un po’ perché alcuni programmi hanno dovuto chiudere i battenti in quanto composti da ospiti e pubblico, una po’ perché c’è bisogno di comunicare e informare, ma anche svagare le persone a casa. Così nel palinsesto Mediaset torna Ciao Darwin.

Torna Ciao Darwin in tv

Per via dell’emergenza Coronavirus, Mediaset ha subito svariati cambiamenti nel suo palinsesto e si è deciso che, dal 21 marzo, tornerà in onda sabato in prima serata il programma di intrattenimento di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Una decisione che va a cercare di donare un po’ di svago e di sorrisi a chi resta a casa. L’informazione è infatti importante, ma c’è anche bisogno di staccare un po’ la testa e divertirsi. A consigliarlo sono anche e soprattutto gli psicologi che, oltre ad aver attivato diversi numeri verdi proprio per sostenere chi è da solo e chi soffre per la situazione, consigliano di informarsi massimo due volte al giorno e il resto del tempo concentrarsi su cose che ci facciano bene e che ci facciano sorridere.

Paolo Bonolis su Avanti un Altro

La decisione di mandare in onda Ciao Darwin è quindi una risposta, studiata, ma giusta, alla programmazione del sabato della RAI che ha deciso di trasmettere Il Meglio di Viva RaiPlay, lo show di Fiorello.

Paolo Bonolis però ha avuto, nei giorni scorsi, da ridire in merito allo stop che Canale 5 ha voluto fare del suo programma. Avanti un altro!

Il programma pre-serale era infatti già registrato, godeva di ottimi ascolti, ma nonostante ciò la rete ha deciso per lo stop. Bonolis stesso, infatti, si era detto perplesso e non capiva perché interrompere quando il prodotto era completo e a disposizione di Mediaset.