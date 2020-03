Qualche istante fa, Francesco Facchinetti ha dato la notizia di un terribile lutto di cui è venuto a sapere pochissimo fa: i dettagli.

Sul suo canale social ufficiale, Francesco Facchinetti è sempre molto attivo. Sia su Facebook che su Instagram, il cantante non perde mai occasione di poter aggiornare e condividere qualsiasi momento della sua vita con i suoi numerosi ed adorati sostenitori. Comunica davvero di tutto, deejay Francesco. Ed è proprio per questo motivo che, purtroppo, non ha potuto affatto fare a meno di condividere anche questo spiacevole evento. L’annuncio è stato da qualche istante fa dallo stesso Francesco Facchinetti. Che, sul suo canale social Facebook, ha annunciato ai suoi followers di essere venuto a sapere di una notizia davvero tragica: la morte di un papà di un suo caro amico. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. Fatto sta che, come dichiara lo stesso cantante, il giovane Facchinetti è davvero disperato per questo terribile lutto.

Francesco Facchinetti, il lutto che lo strazia: ‘Sono disperato’

È solito condividere numerosi momenti di intrattenimento e, soprattutto, divertenti, Francesco Facchinetti. Eppure, questa volta, non ha potuto fare a meno di condividere una tragica notizia di cui è stato protagonista. Qualche istante fa, sul suo canale social ufficiale Facebook, il giovane cantante ha informato i suoi sostenitori di un terribile lutto di cui è venuto a conoscenza poco fa.

‘Sono disperato’, queste le parole che si leggono in questo messaggio che, pochissimi istanti fa, Francesco Facchinetti ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori social. Non sappiamo cosa sia successo nel minimo dettaglio. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere dalle parole scritte in questo breve annuncio social, il giovane cantante deve esserci rimasto molto. Soprattutto perché, da come si apprende, il figlio del grande Roby Facchinetti era particolarmente legato all’uomo. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, il messaggio è stata letteralmente bombardato dall’affetto dei suoi sostenitori. Che, appena appresa la notizia, hanno voluto mostrare tutto il loro affetto a Francesco.

