Francesco Totti in occasione della Festa del Papà ha pubblicato uno scatto in compagnia di suo padre Enzo: le parole sono commoventi. Ecco il post.

La Festa del Papà in questo 2020 non sarà festeggiata per molti che sono costretti a stare lontani dai propri cari: l’emergenza Coronavirus obbliga i cittadini a restare nelle proprie case ed uscire solo in caso di estrema necessità. Così, ad essere in festa in questo giorno solo soltanto i social: su Instagram si leggono tantissime parole dolci e si notano vecchie fotografie emozionanti. Anche Francesco Totti ha voluto rispolverare una sua vecchia foto: è piccolissimo ed è in braccio ad Enzo, suo papà. A lui ha dedicato parole davvero meravigliose. Diamo un’occhiata al post su Instagram dell’ex calciatore.

Festa del Papà, Francesco Totti rispolvera la vecchia foto con il padre Enzo

Francesco Totti pochi minuti fa ha regalato ai suoi followers su Instagram una vecchia foto davvero incredibile. In occasione della Festa del Papà, oggi 19 marzo, ha pubblicato uno scatto insieme al suo: Enzo Totti. L’ex capitano della Roma aveva appena qualche mese quando è stata scattata la foto ed è in braccio al suo ‘sceriffo’, come lo chiamava da piccolo. La didascalia del post è commovente: il loro rapporto è davvero incredibile. “Tutto quello che mi hai insegnato lo sto trasmettendo ai miei figli ai tuoi nipoti. Grazie per tutto papà mio…anzi sceriffo” scrive l’ex calciatore.

Il post in pochi minuti ha raggiunto quasi 90 mila like e migliaia di commenti. Alcuni fan scrivono parole davvero emozionanti, un esempio è: “Quest’uomo doveva riprodursi più volte se questo è il risultato!!!!!”, “Hai dato alla.luce il DIO del calcio”, “Dobbiamo solo ringraziarlo tutti noi!Grazie papà totti per averci dato l’ottavo re di Roma“. Queste magnifiche parole dimostrano quanto abbia lasciato il segno l’ex capitano giallorosso non solo nel club ma anche nel cuore dei suoi tifosi. Totti è considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio nonchè tra i più forti della sua generazione: ha sempre militato nella Roma, squadra nella quale è stato capitano dal ’98 fino al 2017. Con 250 reti in Serie A è al secondo posto nella classifica dei marcatori del campionato italiano di tutti i tempi. Risulta essere famoso anche per avere al suo fianco una delle showgirl italiane più amate: parliamo di Ilary Blasi, sua moglie dal 2005.

Questo un meraviglioso scatto di loro due insieme mentre brindano con un bicchiere di Champagne.