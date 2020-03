GF Vip, Adriana Volpe abbandona perché un parente positivo al Coronavirus è grave

GF Vip, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare il reality di Canale 5 perché un suo parente positivo al Coronavirus sarebbe in condizioni gravi.

Adriana Volpe ha abbandonato il gioco. Dopo aver superato la nomination con Fabio Testi ed Antonella Elia durante la diciassettesima puntata, l’ex conduttrice della Rai ha deciso di lasciare la casa. A dare l’annuncio è stato il sito ufficiale del Grande Fratello Vip. Che, tramite diversi post social, ha reso noto al suo pubblico di questo gran colpo di scena. A poche settimane dalla finale, la dolcissima Adriana ha, così, abbandonato il reality. Ecco, ma per quale motivo? Beh, qualche settimana fa, vi avevamo già parlato di qualcosa che, in tutta la storia del GF, non era mai accaduto prima: la gieffina aveva avuto la possibilità di parlare con i suoi familiari. Ecco. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, l Volpe ha lasciato la casa. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che un suo parente, affetto da Coronovirus, sia in condizioni abbastanza gravi. Ecco tutti i dettagli.

Adriana Volpe abbandona il GF Vip perché un parente positivo al Coronavirus è grave: l’indiscrezione

La notizia dell’abbandono di Adriana Volpe del Grande Fratello Vip è stata una vera e propria doccia fredda. Non soltanto per tutto il pubblico italiano che, in queste lunghe settimane, si è affezionato ancora di più all’ex conduttrice della Rai, ma anche per tutti i suoi compagni di viaggio. Non a caso, da come si può chiaramente vedere dal filmato caricato sul sito ufficiale del reality che ritrae la gieffina mentre saluta i suoi coinquilini, tutti i concorrenti sono scoppiati a piangere. La domanda, però, che adesso tutti vi starete ponendo è: per quale motivo Adriana ha abbandonato il reality? Come dicevamo precedentemente, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la Volpe abbia un parente che, dopo aver contratto il Coronavirus, sia in condizioni abbastanza gravi.

Stando a quanto si apprende da Fanpage, quindi, sembrerebbe che un parente del marito di Adriana Volpe sia affetto da Coronavirus. E che, purtroppo, le sue condizioni di salute sembrerebbero essere peggiorate. È proprio per questo motivo che, dopo essere stata informata in confessionale, l’ex conduttrice della Rai abbia deciso di abbandonare il gioco. ‘Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma e di mamma..Fate una preghiera per me’, queste le parole della gieffina al momento dei saluti con i suoi coinquilini. Andrà tutto bene, cara Adriana.