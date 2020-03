Grande Fratello Vip, Barbara Alberti a ruota libera contro Antonella Elia e Valeria Marini: “Sarebbe stato faticoso convivere con loro”

Barbara Alberti è stata una delle figure più di spicco di questa edizione del Grande fratello Vip. Purtroppo, è stata costretta ad abbandonare il gioco prematuramente, tra il dispiacere di tutti i presenti nella casa, che la vedevano come una figura colta e saggia, a cui poter chiedere consiglio e da cui poter apprendere molte cose. Nonostante il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia si sia interrotto bruscamente, molto prima della fine del percorso, la donna continua a dare giudizi e a commentare quanto accade all’interno del Grande Fratello ai suoi compagni di avventura. Recentemente si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale Oggi, in cui esprime la propria opinione su altre due grandi protagoniste di questa edizione, stiamo parlando di Antonella Elia e Valeria Marini. La scrittrice non avrebbe riservato belle parole a nessuna delle due soubrette, anzi… pare proprio felice di non aver dovuto vivere sotto il loro stesso tetto dopo l’ingresso della Marini a metà percorso.

Gf Vip, Barbara Alberti contro Antonella Elia e Valeria Marini: “Sarebbe stato faticoso convivere con loro”

Barbara ai tempi della sua permanenza nella casa, nonostante non ci fossero stati episodi lampanti, non aveva un buon rapporto con Antonella Elia. Al settimanale ‘Oggi’ non ha riservato parole dolci, né alla Elia, né alla Marini, dichiarando molto apertamente che probabilmente sarebbe stato difficile convivere con tutte e due sotto lo stesso tetto. Per quanto riguarda Antonella Elia, Barbara ha dichiarato: “Antonella è insopportabile, ma non banale. Pensa di essere solo lei al mondo, non ha preso atto dell’esistenza degli altri se non per dominarli. Averla contro è un inferno; è un personaggio letterario. Non ci passerei del tempo ma potrei sceglierla come protagonista di una novella“. Insomma, sebbene non condivida il suo modo di fare e di pensare, ritenendola addirittura ‘insopportabile’, il suo carattere potrebbe ispirare uno dei suoi personaggi letterali. A proposito di Valeria Marini non è stata da meno: “Per me è un’aliena, è come se venisse da un altro pianeta. Credo che impazzirei ad averci a che fare, parla una lingua che non conosco“.

Insomma, pare proprio che la scrittrice non veda di buon occhio le due showgirl, adesso non ci resta che aspettare per capire se una volta uscite dalla casa le due donne avranno qualcosa da replicare.