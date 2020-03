GF Vip, chi è il primo concorrente eliminato della serata: il verdetto del pubblico e la reazione degli altri ‘inquilini’.

Il Grande Fratello Vip questa sera sta regalando, come sempre, grandi emozioni. Dopo un iniziale discorso carico di emozione da parte di Alfonso Signorini sulla situazione di emergenza Coronavirus che sta vivendo l’Italia, si è passati alla gara. Il conduttore ha mostrato al pubblico il momento commovente in cui i concorrenti hanno parlato al telefono con i propri cari e ha parlato con Antonella Elia del contenuto della sua conversazione con il fidanzato, facendole rivelare in diretta la ‘promessa piccante’ che lui le ha fatto. Non sono mancati momenti di scontro come quello tra la Elia e Rita Rusic, che si trovava in studio a Roma. In nomination questa settimana c’erano Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi. Chi è stato eliminato? Scopriamolo insieme!

GF Vip, chi è stato eliminato tra Fabio Testi e Antonella Elia: ecco il verdetto del pubblico

In nomination al Grande Fratello Vip questa settimana c’erano Adriana Volpe, Fabio Testi e Antonella Elia. Dopo aver chiuso il televoto, Alfonso Signorini ha annunciato che il primo concorrente salvo era Adriana. Chi è stato dunque eliminato tra Antonella e Fabio? Il conduttore è tornato poco dopo in casa per dare il verdetto finale, che ha visto fuori dalla casa l’attore veronese. Con il 29% dei voti, dunque, Fabio Testi è stato il primo eliminato della serata. L’attore è stato abbastanza felice del verdetto. Del resto, già la settimana scorsa aveva chiesto di uscire perché era preoccupato per la situazione Coronavirus e sentiva il bisogno di chiamare i suoi figli.

Forte anche la reazione degli altri concorrenti, che hanno abbracciato Fabio, accompagnandolo tutti insieme alla porta e facendogli sentire, con questo gesto, tutto il loro affetto e la loro stima.