GF Vip, Sossio litiga con Valeria Marini: la reazione della sua compagna Ursula Bennardo non passa inosservata.

È accaduto davvero di tutto nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Emozioni, liti e persino una proposta di matrimonio a sorpresa: il reality condotto da Alfonso Signorini regala continui colpi di scena. E, tra gli scontri nati durante la diretta di ieri, uno in particolare ha colpito tutti. Si tratta della discussione tra Sossio Aruta e Valeria Marini. I due concorrenti erano amici già prima di entrare nel reality: entrambi hanno partecipato a Temptation Island Vip e, nel villaggio delle donne, Valeria ha stretto un grande amicizia con Ursula Bennardo, la compagna di Sossio. Ed è stato proprio questo che ha fatto infuriare Sossio quando la Marini ha deciso di fare il nome di Licia e non il suo durante un catena di salvataggio. Una catena in cui ognuno dei concorrenti poteva salvarne solo un altro: gli ultimi due rimasti sarebbero finiti in nomination. Il gesto della Marini non è piaciuto affatto a Sossio, che ha inveito in maniera davvero forte contro la showgirl. Ma cosa ne pensa Ursula di tutto questo? Ebbene, l’ex dama del Trono Over ha detto la sua attraverso il suo profilo Instagram. Ecco le sue parole, apparse in una stories.

GF Vip, Sossio Aruta litiga con Valeria Marini: Ursula Bennardo interviene su Instagram

Sossio Aruta e Valeria Marini, fine di un’amicizia? Durante la diretta di ieri, per il napoletano sembrava proprio di si. La scelta della Marini di non salvarlo durante un catena ha fatto davvero infuriare Sossio, che continuava a ripetere che non se lo aspettava. Soprattutto in ragione della grande amicizia che lega Valeria a Ursula, compagna del napoletano. “Io ti ho salvato l’altra volta, mi aspettavo che ricambiassi! Chi trova un’amica trova un tesoro”, ha esclamato Sossio ironicamente, durante la diretta di ieri. Un gesto che ha fatto infuriare il concorrente, ma vrà avuto lo stesso effetto su Ursula? La risposta è assolutamente no. Al contrario, la Bennardo spezza una lancia a favore della sua amica Valeria, ricordando che il GF è soltanto un gioco. Ecco il suo messaggio, apparso nelle sue Instagram Stories:

“So che tu giocavi e hai fatto tutto in buona fede”, scrive Ursula. Che non si è affatto offesa per il gesto della Marini, alla quale ricorda di volerle un gran bene. E voi, siete d’accordo con la reazione di Sossio?