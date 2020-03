Grande Fratello Vip, Adriana Volpe lascia la casa definitivamente e abbandona il gioco.

È accaduto poco fa. Adriana Volpe ha lasciato ufficialmente la Casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice è uscita dal confessionale in lacrime e ha comunicato ai ragazzi la decisione di lasciare il gioco volontariamente a causa di motivi personali. Adriana ha radunato i suoi amici di avventura in giardino per salutarli, non trattenendo le lacrime.

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe lascia la casa definitivamente: “Devo necessariamente andare”

“Ho fatto di tutto per rimanere qua e credere in questo messaggio. Andrà tutto bene, sicuramente andrà tutto bene. Io vi volevo salutare ad uno ad uno, non ce la faccio ad abbracciarvi ad uno a uno, ma ora devo veramente uscire. Perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose che devo risolvere davvero importanti”. Con queste parole, Adriana Volpe comunica ai suoi coinquilini la decisione di abbandonare la Casa. I concorrenti scoppiano in lacrime e corrono incontro alla conduttrice per abbracciarla. Qualcuno chiede il motivo esatto della decisione, ma la Volpe rimane vaga. A confermare l’uscita della concorrente, un comunicato del Grande Fratello apparso poco fa sulle pagine social della trasmissione:

“Oggi pomeriggio, giovedì 19 marzo 2020, Adriana Volpe ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa del Grande Fratello Vip” per motivi personali”. È quanto si legge nella nota postata pochissimo tempo fa sui social della trasmissione.