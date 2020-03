Grande Fratello Vip, scoppia il caos durante le nomination palesi: “Ipocrita!”, ecco cosa è accaduto in diretta.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di ieri del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini si sta avvicinando sempre più al gran finale, che sarà ad inizio aprile. Una finale anticipata, per via dell’emergenza Coronavirus che ha sconvolto il nostro Paese. Per questo motivo, ieri c’è stata una doppia eliminazione, oltre all’elezione del primo finalista ufficiale della quarta edizione del reality. E, in seguito, come sempre, c’è stato il momento delle nomination. Che, ieri sera, sono avvenute tutte in modo palese. Uno per volta, i concorrenti si sono alzati e, giunti al centro del salotto, hanno espresso la loro nomination. Inevitabilmente, sono nati alcuni scontri. I particolare è Antonella Elia a non aver gradito alcune nomination. Prima tra tutte quella di Patrick Ray Pugliese, che definisce ipocrita. Scopriamo cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, scoppia il caos durante le nomination palesi: “Ipocrita!”, Antonella vs Patrick

Le nomination, si sa, rappresentano uno dei momenti più ‘accesi’del Grande Fratello Vip. Se poi sono palesi, la lite è dietro l’angolo. E, nella puntata di ieri, i concorrenti hanno dovuto fare il nome proprio davanti a tutti, in salotto. Il risultato? Scontri a non finire. In particolare, è stata Antonella Elia a commentare, con parole abbastanza forti, le nomination di chi ha scelto di votarla. La Elia ha attaccato Paolo Ciavarro, si è definita delusa da Teresanna Pugliese, ma è con Patrick Ray Pugliese che si è ‘infuriata’ particolarmente. Non è la prima volta che il concorrente nomina Antonella, anzi. Ma la nomination palese ha infiammato gli animi. “È veramente un momento di coerenza, nomino Antonella, anche se in realtà andiamo d’accordo.“, queste le parole di Patrick durante la nomination. Ma la reazione di Antonella è immediata: “No, da questo momento non andiamo più d’accordo! Mi hai rotto. Ipocrita, ipocrita”, ripete la Elia”. A questo punto, Patrick replica: “Allora ho fatto bene a nominare Antonella!”. Insomma, un nuovo scontro tra due concorrenti che avevano già litigato duramente qualche settimana fa. Riusciranno a chiarirsi o sarà l’inizio di una nuova settimana di scintille!

In nomination, alla fine, ci sono finite tra grandi protagoniste di questa edizione: Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa. Una nomination tutta al femminile! Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento a mercoledì prossimo, con una nuova attesissima puntata del GF Vip 4.