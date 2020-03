Grande Fratello Vip, colpo di scena: la proposta di matrimonio in diretta sorprende tutti, ecco cosa è accaduto.

È accaduto davvero di tutto nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato della tv è giunto alla sua quarta edizione, che si è rivelata ricca di colpi di scena. Merito del cast messo su da Alfonso Signorini, ricco di personaggi davvero interessanti. E, nell’appuntamento di ieri in diretta, ne abbiamo viste delle belle. Il primo colpo di scena per i concorrenti è stata la doppia eliminazione e l’elezione del primo finalista di questa edizione. A causa dell’emergenza Coronavirus, il reality terminerà in anticipo, ragion per cui ben due concorrenti hanno lasciato la Casa ieri sera. Ma il colpo di scena per eccellenza ha visto protagonista Antonio Zequila, che si è lasciato andare a una dichiarazione d’amore da brividi, con tanto di proposta di matrimonio in ginocchio! Un momento molto emozionante, scopriamo cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, colpo di scena: la proposta di matrimonio in diretta di Antonio Zequila

La puntata di ieri del GF Vip non si è fatta mancare nulla. Neanche una proposta di matrimonio in diretta. Proprio così. È stato Antonio Zequila a lasciarsi andare e a dare voce ai suoi sentimenti. Tutto è accaduto dopo che Alfonso Signorini ha mostrato a tutti una clip riguardante Marina, la ex di Zequila. Una ex mai dimenticata, con la quale però Antonio non ha contatti da cinque mesi. L’attore non trattiene le lacrime nel vedere quando, nella clip, gli viene mostrata una lettera della donna, proprio per lui. Parole dolcissime quelle di Marina, che sottolinea come l’attore l’abbia sempre trattata come una regina. “L’amore trionfa sempre”, conclude Marina nella sua lettera. Una lettera alla quale Zequila risponde con una proposta di matrimonio, del tutto inaspettata. L’attore spiega di essere entrato al Gf col cuore spezzato per due motivi: il lutto che non si sanerà mai, per la morte del’l’amatissimo padre Giovanni, e la fine della storia con Marina. “Non è mai finita, noi ci amiamo lo stesso anche se non ci sentiamo, se un amore è forte non finisce mai.” Interrogato da Signorini, Antonio spiega che la storia tra i due è finita soprattutto per gli impegni lavorativi di entrambi, ma alla domanda diretta di Alfonso: “Torneresti insieme a Marina?”, la risposta di Zequila ha sorpreso tutti: “Io quando esco vorrei sposarla, mi metto in ginocchio. È la donna della mia vita. Cara Marina, io vorrei sposarti.”. Una proposta di matrimonio a tutti gli effetti, tra gli applausi emozionati degli altri concorrenti.

Antonio sottolinea che saranno tutti invitati al matrimonio, tranne qualcuno…Ma propone ad Alfonso Signorini di fargli da testimone. E Pupo interviene: “Io canterò ‘Marina ti voglio al più presto sposar!”. Insomma, i colpi di scena al GF Vip sono sempre dietro l’angolo! E voi, avete seguito la puntata?