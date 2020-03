Grande Fratello Vip, chi sono i nominati del 18 marzo: è scontro tra tre grandi protagonisti del reality di Canale 5.

È andata in onda ieri una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato della tv è giunto alla sua quarta edizione e, quest’anno più che mai, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Merito di Alfonso Signorini, che ha messo su un cast davvero stellare.Ma, a causa dell’emergenza Coronavirus che ha sconvolto l’Italia, il programma chiuderà in anticipo, all’inizio e non più al termine del mese di aprile. Ragion per cui, durante la puntata di ieri, abbiamo assistito a ben due eliminazioni e alla proclamazione del primo finalista. E alla fine, come sempre, è stato tempo di nomination. Stavolta palesi per tutti i concorrenti. Chi sono i nominati della settimana? Ve lo sveliamo subito.

Grande Fratello Vip, chi sono i nominati del 18 marzo: è scontro tra tre donne

Una puntata ricca di emozioni, quella di ieri del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 è una delle poche trasmissioni ancora in onda nonostante l’emergenza sanitaria nel nostro Paese. E Alfonso Signorini fa di tutto per regalare qualche ora di spensieratezza ai telespettatori. Che ieri hanno deciso così: Fabio Testi e Valeria Marini fuori dalla casa e Sossio Aruta primo finalista del reality. Verdetti non proprio scontati, quelli di ieri sera. Che hanno stupito non poco i concorrenti in Casa. Ma, a questo punto, manca sempre meno al traguardo: chi riuscirà ad arrivare in finale e chi, invece, dovrà abbandonare la casa la prossima puntata? Ebbene, le nomination di ieri hanno dato vita a un nuovo scontro tra tre grandi protagonisti della trasmissione. Uno scontro tutto al femminile: i nominati della settimana sono, infatti, Antonella Elia, Licia Nunez e Fernanda Lessa.

Tre grandi donne, che hanno dato davvero molto a questa edizione del reality. Chi riuscirà a superare la nomination? Non ci resta che attendere il prossimo mercoledì per scoprirlo.