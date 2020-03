Amadeus ha paura dell’emergenza Coronavirus: in un’intervista al settimanale Oggi ha confessato il suo timore ed ha preso una decisione riguardo il suo programma I Soliti Ignoti.

E’ un periodo molto particolare per l’Italia ed anche per il resto del mondo. L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il nostro paese costretto a restare in isolamento per evitare eventuali ed ulteriori contagi. Tutti i cittadini sono nelle loro case e per questo motivo anche il palinsesto tv è costretto a cambiare: sono tantissimi i programmi sospesi o che hanno subito dei cambiamenti. Amadeus in un’intervista al settimanale Oggi ha fatto una confessione rivelando anche la sua decisione. Ecco le sue parole.

I Soliti Ignoti, Amadeus: “Ho paura per mia figlia”, la decisione del conduttore

Amadeus, conduttore Rai, teme il Coronavirus. Lui sta continuando a trasmettere il suo programma ‘I soliti ignoti’ senza pubblico ogni giorno ad orario di cena. Ed è proprio per questo motivo che il direttore artistico e presentatore di Sanremo 2020 ha confessato di voler sospendere il suo gioco. Ai microfoni del settimanale Oggi Amadeus ha confessato di avere una gran paura. “Ho paura, non mi vergogno a dirlo. Tant’è che ho dovuto bloccare le registrazioni de I Soliti Ignoti” sono le parole del conduttore. Lui teme per le persone che vengono da fuori lo studio. “Mi ha chiamato il ministero della Salute, ritengo che la semplice autocertificazione non sia sufficiente per garantire la tranquillità di tutto lo studio, delle tante persone che ci lavorano, me compreso. non c’è la necessità di andare avanti a tutti i costi” ha spiegato. Il presentatore ha paura per sua figlia Alice bloccata in Spagna.

Durante l’intervista ha poi raccontato come prosegue la quarantena in casa sua: “Con mio figlio Josè tiro due calci nel giardino che abbiamo. Si gioca a carte, si vede la tv. L’addetta ai compiti è Giovanna, se lo facessi io combinerei guai” sono le parole di Amadeus.