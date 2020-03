Jonathan Kashanian, sui social spunta una foto dal passato: un dettaglio colpisce ; ecco di cosa si tratta.

È uno degli ex protagonisti del Grande Fratello più amati di sempre. Ma si è fatto amare anche all’Isola dei Famosi. Parliamo di Jonathan Kashanian, isreaeliano naturalizzato italiano, apprezzato per la sua grande simpatia. Oggi lo vediamo in tv nella seguitissima trasmissione di Rai Due Detto Fatto, dove, durante la sua rubrica ‘Superclassifica Jon’, commenta le ultime chicche di gossip e del mondo dello spettacolo. Ma l’ex gieffino è molto seguito anche sui social, in particolare su Instagram, dove ha ben 325 mila followers. Ed è proprio sul suo profilo ufficiale che Jonathan ha postato una foto che non è passata inosservata. Si tratta di uno scatto del passato, risalente al 2003. L’opinionista aveva 22 anni: un dettaglio in particolare non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Jonathan Kashanian pubblica una foto del passato: un dettaglio colpisce tutti, che capelli!

Sono tanti i vip che, attraverso i social, condividono con i followers scatti inediti del loro passato. Qualche ora fa è stata la volta di Jonathan Kashanian, volto fisso di Detto Fatto. L’ex del GF ha pubblicato uno scatto del 2003, quando aveva 22 anni. La didascalia al post è davvero toccante: Jonathan si trovava in Israele, un luogo che avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. Il volto di Detto Fatto racconta di aver trovato questa vecchia foto poco fa, in un armadio in cui non frugava da anni. Il post non è passato inosservato: una pioggia di likes e commenti per la foto ricordo di Jonathan, in cui è un dettaglio in particolare a colpire tutti. Curiosi di scoprire quale? Scopritelo con i vostri occhi:

Ebbene sì! Gli occhi non possono che cadere sulla folta chioma di Jonathan. In tanti hanno lasciato un commento:

“Quanti capelli..quanti sogni!”, scrive Jonathan, nella didascalia al suo post. Che ha davvero emozionato tutti. E voi, cosa aspettate a seguire l’ex gieffino sui social?