Melissa Satta scende in campo per l’emergenza Coronavirus: la showgirl ha spiegato la sua iniziativa attraverso il suo canale Instagram. Ecco le parole della sarda.

L’emergenza Coronavirus ha colpito tutta l’Italia ed anche il resto del mondo: il virus che si sta diffondendo in tutti i paesi sta facendo tantissime vittime e le strutture sanitarie iniziano ad andare in serie difficoltà. Aumenta il numero dei contagiati ed i macchinari, così come i posti letto, iniziano a scarseggiare ed a non permettere la giusta cura per tutti. Per questo motivo i VIP stanno unendo tutte le loro forze per aiutare con donazioni e raccolte fondi gli ospedali italiani. Sono tantissimi i personaggi famosi del nostro paese che hanno dato il loro contributo: ricordiamo alcuni come Fedez e Chiara Ferragni, Francesco Totti, Donatella Versace, tantissimi cantanti e uomini del mondo del calcio. Si aggiunge alla lista anche Melissa Satta che poche ore fa ha annunciato la sua meravigliosa iniziativa insieme ad Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari ed altre star sarde. Ecco le sue parole.

Melissa Satta, splendida iniziativa per l’emergenza Coronavirus: “Abbiamo unito le nostre forze”

Melissa Satta, Elisabetta Canalis e Geppi Cucciari hanno unito le loro forze per dare vita ad una splendida iniziativa. Nasce una raccolta fondi con l’associazione Dinamo per aiutare gli ospedali della Sardegna. Nell’isola non c’è un numero di contagiati alto come in altre regioni ma c’è comunque l’allerta, in particolare a Sassari, dove il numero delle vittime aumenta. E’ proprio Melissa a spiegare attraverso il suo canale Instagram i dettagli riguardo la raccolta fondi. “Volevo parlarvi di un’iniziativa con Elisabetta Canalis e Geppi Cucciari per appoggiare la fondazione Dinamo. In Sardegna c’è la stessa emergenza, ci sono meno casi ma molte persone sono arrivate ed hanno aperto le loro case delle vacanze per trovare un rifugio. Le strutture sanitarie non hanno molti posti letto: abbiamo unito le nostre forze per appoggiare la fondazione Dinamo della squadra di basket. Aiutateci” è l’appello della famosa showgirl, moglie del calciatore Boateng.

La showgirl dal viso angelico ha invitato tutti a partecipare, anche con una piccola donazione, alla raccolta fondi per aiutare gli ospedali della Sardegna.