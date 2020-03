Diletta Leotta in occasione della Festa del Papà ha pubblicato uno scatto insieme a Rori Leotta, il suo papà: il messaggio che lancia la conduttrice è emozionante.

Oggi 19 marzo è la Festa del Papà. Purtroppo l’Italia sta vivendo un periodo molto difficile perchè sta combattendo contro l’emergenza Coronavirus: i cittadini sono costretti a restare in casa e non uscire, se non per casi di estrema necessità, per evitare ulteriori contagi. Così quest’oggi la festa di San Giuseppe si festeggia tramite i social network: tutti i VIP stanno pubblicando le loro foto insieme ai loro papà. Dopo Francesco Totti, anche la splendida Diletta Leotta ha pubblicato un post insieme a Rori: le parole della conduttrice sono davvero emozionanti. Diamo un’occhiata.

Festa del Papà, Diletta Leotta su Instagram per papà Rori: messaggio emozionante

Il post su Instagram ha fatto commuovere molti: Diletta Leotta in occasione della festa del papà ha pubblicato una foto insieme a suo padre, Rori Leotta. Le parole che ha usato la conduttrice per la didascalia hanno colpito tutti. Vista l’emergenza Coronavirus, il famoso volto di DAZN sente un’enorme mancanza della sua famiglia, lontana da lei.

“L’abbraccio più bello del mondo, quello che mi da più sicurezza, è sempre e solo il tuo, papà. Mai come in questi giorni ho capito il vero significato di questo gesto. Auguri a tutti i papà” scrive Diletta accompagnando il commovente messaggio ad una fotografia recente insieme al suo papà. Rori Leotta è il nome del padre della famosa showgirl che ha partecipato anche come valletta al Festival di Sanremo 2020. Lui è un avvocato civilista: dalla sua unione con Ofelia Castorina è nata la magnifica Diletta, seconda figlia per Rori e quarta per Ofelia. Presto la conduttrice potrà riabbracciare i suoi cari.