Pasquale Di Nuzzo, Jordi in Don Matteo: pronto alle nozze con Giovanna

Pasquale Di Nuzzo, Jordi in Don Matteo 12: pronto alle nozze con la compagna e collega Giovanna Reynaud, conosciuta sul set di Soy Luna

Pasquale Di Nuzzo è il giovane Jordi nella dodicesima stagione di Don Matteo, in onda tutti i giovedì su Rai Uno a partire dalle 21:20. Il giovane Di Nuzzo è stato uno dei ballerini della dodicesima edizione di Amici, dove si è mostrato per il suo grande talento. Dopo il suo percorso all’interno del Talent Show di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di intraprendere un altro percorso. Il ballerino decide di volare oltreoceano per coltivare la sua passione per la recitazione. Dopo alcuni piccoli ruoli, qualche anno fa approda sul set di Soy Luna, dove inizia a lavorare gomito a gomito con Giovanna Reynaud. Tra i due si instaura immediatamente un bel rapporto di amicizia, destinato poi a trasformarsi in altro.

Pasquale Di Nuzzo ha rilasciato una bellissima e personale intervista al settimanale Chi. L’attore e la compagna sono infatti pronti per convolare a nozze! Nonostante questo non sia uno dei periodi migliori, i due fidanzati hanno deciso di convolare a nozze magari entro fine anno. Nonostante il Coronavirus possa rallentare i loro progetti, i due sperano di realizzare i loro sogni entro il 2021. Al settimanale Chi, Pasquale ha raccontato di aver incontrato la sua compagna sul set della serie tv per teenager Soy Luna: “Lavorando a Soy Luna siamo diventati subito amici, poi abbiamo capito di amarci“. Per quanto riguarda le nozze ci ha tenuto a precisare invece che non crede siano premature, a dispetto di quanto qualcuno potrebbe dire: “Vorremmo sposarci alla fine dell’anno, siamo nel pieno dei progetti. Sappiamo di essere molto giovani, ma se, grazie a Dio, siamo sicuri di voler trascorrere il resto della nostra vita, perché aspettare? Nel nostro futuro non vediamo noia ma solo un’avventura interminabile”

E nei progetti futuri della coppia non c’è solamente il matrimonio. I due infatti desiderano allargare la famiglia e poter vivere finalmente vicini, annullando le distanze che spesso li separano a causa del lavoro. In particolare Pasquale si è lasciato sfuggire: “Oltre a nozze e bambini, vedrete l’uscita del mio primo libro. E da qualche mese stiamo lavorando insieme a un progetto per un canale YouTube, con l’idea di condividere le nostre esperienze con i fan, per motivarli a credere nei propri sogni attraverso sani principi“, Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla coppia.