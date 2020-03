Ultras, il primo film con la direzione di Francesco Lettieri in uscita il 20 marzo su Netflix Italia: trama, cast e curiosità sulla colonna sonora

Domani uscirà sulla piattaforma di Netflix Italia il primo film del regista Francesco Lettieri. Il regista è nato a Napoli nel 1985 e ha coltivato la sua passione per il cinema, girando svariati cortometraggi. Nel corso degli anni è divenuto un apprezzato regista di videoclip e raggiunge l’apice del successo con i lavori per Liberato. L’artista partenopeo che da tre anni fa impazzire il mondo non solo per la sua musica accattivante, ma anche per l’alone di mistero che avvolge la sua figura. Ultras sarà il primo film con la regia di Francesco Lettieri, sancisce quindi il suo esordio nel mondo del cinema. Il film è stato prodotto da Indigo Film e la sceneggiatura porta la firma di Peppe Fiore. La data di uscita è prevista per domani 20 marzo sulla piattaforma di Netflix. La colonna sonora è stata affidata proprio a Liberato, che per il film ha scritto:

We Come from Napoli ‘O CORE NUN TEN PADRONE FUNICULI’ FUNICULA’ (una versione made in Liberato)

I videoclip delle tracce sono state affidate sempre a Lettieri, che come per i lavori precedenti ha trasformato le tracce musicali in dei piccoli cortometraggi con la bellissima Napoli a fare da sfondo.

Ultras in uscita il 20 marzo su Netflix Ita: trama, cast e curiosità

Genere drammatico e sportivo, il film ripercorre la vita degli Ultras Napoletani, tra i bassifondi Napoletani. In particolare la storia raccontata da Lettieri porta sullo schermo la vita di un ultras che si ritrova a fare i conti con un passato turbolento.

Trama:

Il capo degli Ultras, Sandro, viene sconvolta dall’arrivo di un Daspo, a causa dei suoi comportamenti in tifoseria. Il Daspo gli impedirà di entrare nella sua seconda casa, la Curva, insieme ai suoi fratelli dell’Apache. La sua vita arriverà quindi ad un bivio, soprattutto dopo l’incontro con Angelo. Un giovane e acerbo Ultras che cerca in tutti i modi di avere un mentore di cui seguire le orme e da emulare. Come se non bastasse, nella vita di Sandro entra anche la bella, ma durissima Terry, che darà uno scossone alla sua vita. Il tutto accompagnato da una ricerca incessante interiore. Sandro, infatti, cerca il suo posto nel mondo.

Aniello Arena è Sandro

Ciro Nacca è Angelo

Simone Borrelli è Pechegno

Daniele Vicorito è Gabbiano

Salvatore Pelliccia è Barabba

Antonia Truppo è Terry

Qui potete vedere il trailer ufficiale del Film.