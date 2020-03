Adriana Volpe ha abbandonato la casa del GF VIP: ecco cosa è successo nella casa dopo l’uscita della conduttrice televisiva.

Ieri, giovedì 19 marzo, è stata una giornata dura per i concorrenti del Grande Fratello VIP che si sono trovati a dover affrontare una bruttissima situazione. Adriana Volpe ha ricevuto una spiacevole comunicazione in confessionale ed ha deciso di abbandonare la casa di Cinecittà: secondo quanto riporta FanPage, un parente della concorrente è risultato positivo al Coronavirus e le condizioni di salute sarebbero peggiorate nelle ultime ore. La conduttrice televisiva è stata così costretta a salutare i suoi ‘compagni d’avventura’, i suoi coinquilini, con grande dolore e preoccupazione, per correre dai suoi cari. Ecco cosa è successo dopo l’uscita di scena di Adriana nella casa.

Grande Fratello VIP, cosa è successo nella casa dopo l’uscita di Adriana Volpe

L’abbandono di Adriana Volpe, l’uscita di scena della conduttrice sarebbe dovuto – come rivela Fanpage.it – ad un parente positivo al Coronavirus ed ha lasciato un gran silenzio e grande preoccupazione nella casa del Grande Fratello VIP. Quando è uscita dall’abitazione più spiata d’Italia i concorrenti rimasti in gioco erano spiazzati e preoccupati. Il più provato è stato Paolo Ciavarro: il giovane è scoppiato a piangere ed ha raccontato a Patrick che durante il pranzo aveva capito che quella di Adriana era stata una convocazione per renderla al corrente di una situazione ‘molto grave’. I concorrenti del GF VIP sono stati avvisati del motivo per il quale la loro coinquilina ha abbandonato il reality. Chi è apparsa particolarmente colpita per l’accaduto è Antonella Elia la quale è scoppiata in un pianto inaspettato. Andrea Denver ha provato a rassicurare i suoi amici e coinquilini della casa usando parole confortanti. “Bisogna essere positivi” dice il modello a Paola, Sara e Sossio durante la cena.

Questo il video pubblicato questa mattina dal profilo Instagram del reality. Si vede la Volpe annunciare ai suoi compagni d’avventura che abbandonerà il programma. “Andrà tutto bene” ripete più volte. “Non ce la faccio ad abbracciarvi, io devo veramente uscire. Ho il ruolo di mamma, di moglie, ho cose da risolvere veramente importanti” spiega ai suoi amici. Tutti si sono alzati subito in piedi per abbracciare la conduttrice che è in lacrime e visibilmente distrutta da quanto sta accadendo fuori. Ci auguriamo che tutto si risolva al più presto, forza Adriana! Andrà tutto bene.