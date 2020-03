Alberto Angela è stato bocciato a scuola: la rivelazione

Ulisse, il Piacere della Scoperta: Alberto Angela a scuola è stato bocciato. La rivelazione del papà.

Questa sera la Rai, per rispondere alla programmazione di Amici sulle reti Mediaset, propone in prima serata Ulisse, Il Piacere della Scoperta, di Alberto Angela. Si tratta di una puntata molto bella perché è dedicata alla Cappella Sistina e alla scoperta delle sue meraviglie. L’idea della RAI è quella di allietare le persone costrette a casa per il Coronavirus con una programmazione molto interessante e allo stesso tempo che accresce la cultura del singolo. Alberto Angela entrerà quindi questa sera nelle case di milioni di telespettatori per raccontare le meraviglie architettoniche della Cappella Sistina. Ma quanto sappiamo di Alberto Angela? Tutto e niente si potrebbe dire. Già perchè se conosciamo bene il suo percorso accademico e sappiamo anche qualcosa della sua vita privata, ci mancano molte curiosità.

Gli studi in Africa sulle orme dei dinosauri

Grazie ad un articolo di Vanity Fair possiamo però scoprire qualcosa di più e soprattutto qualche curiosità sulla sua vita. Tanto per cominciare sappiamo che l’esordio in tv, in Rai, avviene accanto al padre nei panni di scienziato a tutti gli effetti. Come ha ribadito spesso anche il padre, infatti, Alberto è anche paleontologo e ha lavorato anche per moltissimi anni in Africa, ma anche in Mongolia per cercare scheletri di dinosauri. Non dimentichiamo poi che ha studiato anche ad Harvard, ma attenzione. Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Non ci credete? Invece è proprio così e lo ha raccontato il padre stesso, definendo Alberto come super vivace tanto che era finito anche 11 volte al Pronto Soccorso.

La vita privata di Alberto Angela

Come dicevamo, sulla sua vita privata, qualcosa siamo riusciti a scoprire. È infatti sposato con Monica e insieme hanno 3 figli Riccardo, Alessandro ed Edoardo. Proprio quest’ultimo, classe 1999, ha sconvolto il web perché dotato di una incredibile bellezza ed è stato scoperto da poco sui social che, manco a dirlo, dopo l’amore, platonico, per il padre, hanno dichiarato amore anche al figlio!

Se poi volete ancora qualche curiosità al volo sappiate che colleziona sabbia, ama il cinema e per tenersi in forma ogni mattina va in piscina a fare circa 60 vasche. A suo dire è un’attività armonica e non rischia danni muscolari.