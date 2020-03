Amici 19, Alfonso Signorini si scaglia contro Valentin: clamoroso attacco

Alfonso Signorini si scaglia contro Valentin, allievo di Amici 19: un attacco clamoroso da parte del giornalista e conduttore televisivo

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del serale della diciannovesima edizione di Amici. Il talent show di Maria De Filippi volge al termine. Altre tre puntate e poi sarà proclamato il vincitore di questa nuova edizione. La scorsa puntata è stata molto movimentata. In studio non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. Nel silenzio generale, complice l’assenza del pubblico, due ballerini, Javier e Valentin, hanno inscenato una sorta di rivolta contro la giuria e contro il programma. Javier ha abbandonato lo studio dopo aver perso la sfida con Nicolai, salvo poi rientrare dietro consiglio del direttore artistico Giuliano Peparini. Valentin, invece, è stato cacciato dalla De Filippi, perchè anche lui aveva minacciato di abbandonare il programma. La conduttrice ha usato due pesi e due misure? È la critica che ricorre in questi giorni sui social. L’atteggiamento della De Filippi, però, sarebbe giustificato da alcuni video pubblicato dal portale Dagospia. Questi filmati mostrerebbero l’atteggiamento assunto dal ballerino della scuola più famosa d’Italia nei confronti della professoressa Natalia Titova e della professionista Francesca Tocca.

Amici 19, Alfonso Signorini si scaglia contro Valentin

Valentin Alexandru è sicuramente uno degli allievi più discussi della diciannovesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Il ballerino ha fatto parlare di sé sin dai tempi del pomeridiano, quando minacciò di abbandonare la scuola e in seguito chiese ed ottenne di essere giudicato da un professore di danza latino americana. Dopo aver ottenuto la maglia del serale, però, il suo carattere sembrava essere più docile. Nella scorsa puntata, invece, il ballerino si è scagliato nuovamente contro la giuria e in parte contro la produzione, minacciando di abbandonare il programma. La conduttrice Maria De Filippi gli ha indicato la porta ed ha permesso a Jacopo, che era in sfida con il ballerino, di proseguire la sua corsa verso la finale del programma. In questi giorni, inoltre, sono apparsi sul web alcuni video che mostrerebbero l’atteggiamento poco elegante del ballerino nei confronti della professoressa Natalia Titova e della professionista Francesca Tocca. Lui nel frattempo si trincera dietro un post su Instagram: “Per tutte le persone che sanno cosa significa lavorare in una sala da ballo dalla mattina alla sera, sanno anche che lavoro duro ci sia dietro e quanti momenti difficili possano accadere“.

Valentin sembra aver ricevuto l’approvazione del pubblico, ma non quella di Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip 4 ha attaccato duramente il ballerino di latino americano: “Ho visto che stanno circolando dei video di Valentin che lo mostrano come non l’abbiamo mai visto: omofobo, veramente maleducato nei confronti di Francesca, pretenzioso”.