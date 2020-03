Amici, Alessia Marcuzzi: “Siete le prime persone che vedo”

Alessia Marcuzzi ad Amici 19: “Siete le prime persone che vedo”, la conduttrice racconta le sue sensazioni nell’uscire di casa per la prima volta

Amici 19, la puntata inizia in silenzio su Canale 5. Sì, in un silenzio surreale a cui forse non riusciamo ad abituarci. Il pubblico non c’è. Maria De Filippi apre la puntata in diretta televisiva senza gli applausi e le grida di incitamento. Ma si va avanti. E’ un dovere, perché quei ragazzi non possono essere privati dei loro sogni. La conduttrice presenta la giuria composta da Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e… Alessia Marcuzzi. Come sappiamo, Loredana Bertè è a Milano e non può essere ad Amici per l’emergenza Coronavirus. Così, ecco che la conduttrice de Le Iene si siede sulla poltrona della giuria che nella scorsa puntata era occupata da Cristian De Sica.

Alessia Marcuzzi ad Amici: “Siete le prime persone che vedo”

E’ tutto molto strano, in effetti. Doveva esserci Loredana Bertè a commentare le esibizioni dei ragazzi. A giudicarle, con le sue parole spesso graffianti. Ma non può esserci, così Maria De Filippi deve trovare un sostituto ogni volta. E’ la volta, questa, di Alessia Marcuzzi a cui la conduttrice dà la parola appena si siede: “E’ il primo giorno che esco da casa, erano circa 18 giorni che stavo a casa. C’era un caso a Le Iene, per cui dovevamo stare in quarantena. Siete le prime persone che vedo ed è tutto molto strano”.

Come dice Alessia Marcuzzi, è tutto molto strano e non solo per il pubblico a casa. Dalle sue parole si può ben intendere che siamo tutti, tutti nella stessa barca. La prima esibizione da ‘giudicare’ per Alessia è quella di Gaia Gozzi. Alessia parte dicendo: “Fa effetto vedervi da questa prospettiva”. Per Gaia ci sono parole entusiasmanti, complimenti che la fanno emozionare e che la rendono felice. Con Loredana Bertè non andò proprio così.