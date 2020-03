Amici, Giulia scoppia in lacrime in diretta: “Non ho elaborato il lutto”

Amici, in lacrime Giulia Molino si racconta: “Non sono riuscita ad elaborare il lutto”, commozione incontenibile per lei

Ad Amici 19, in onda su Mediaset – Canale 5, ci si emoziona. Sempre, inevitabilmente. Questa volta, a scoppiare in lacrime è Giulia Molino che si appresta a cantare, in mezzo al palco, in uno studio vuoto, la canzone ‘Reginella’. Una canzone importante per lei. Il motivo? La cantava la nonna. La nonna che è morta 2 anni fa. Maria De Filippi fa partire un filmato che non poteva non commuoverla. Un filmato in cui l’artista spiega perché questa canzone è davvero importante per lei.

Ad Amici è tempo di emozionarsi in un venerdì sera in piena emergenza Coronavirus. Le emozioni non riposano mai, non vanno in quarantena e non hanno bisogno di chiudersi in casa. Viaggiano, da un’anima all’altra, passano attraverso gli schermi ed arrivano al pubblico a casa. Giulia Molino, protagonista indiscussa di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, ha cantato ‘Reginella’. Una canzone che richiama le terre del sud, della sua Napoli, ma non solo. Richiama il ricordo di un lutto che l’ha segnata. La perdita di sua nonna, che risale a due anni fa e per la quale ancora soffre. Scoppia in lacrime, Giulia, non riesce a trattenersi. Nel video si sentono alcune sue ‘confessioni’: “Nel periodo che cominciava a parlare un po’ meno, mamma la faceva cantare. Le chiedeva di cantare una canzone che conosceva e lei partiva sempre con Reginella. Sto sentendo un sacco la mancanza di nonna. Non ho avuto modo di elaborare il lutto. Sono passati due anni, ma forse non ci ho mai pensato davvero. Mi sono lasciata prendere da quello che succede nella vita. Ci si distrae in qualche modo, invece qua è diverso”. Finisce il filmato. Maria De Filippi le chiede: “Come si chiamava nonna?”, e lei: “Nunziatina”.