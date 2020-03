Amici 19, Loredana Berté ancora assente in studio perché bloccata a Milano: ecco chi l’ha sostituita, “E’ una donna molto severa”.

Questa sera va in onda la quarta puntata di Amici, l’ultima prima della semifinale. Il programma condotto da Maria De Filippi è stato al centro di alcune polemiche in settimana dopo l’eliminazione di Valentin al termine della scorsa puntata. Ma questa sera si volta pagina e si ricomincia con la gara. In gioco ci sono ancora 6 talenti, ma alla fine di questa puntata solo cinque avranno la maglia che dà l’accesso alla semifinale. I ballerini rimasti in gioco sono solo due, Javier e Nicolai, per cui se uno dei due venisse eliminato, potrebbe esserci già questa sera il vincitore del circuito ballo. La puntata è cominciata con l’ingresso della giuria, presentati da Maria De Filippi. La conduttrice ha spiegato che, così come la scorsa settimana, anche questa sera Loredana Bertè non ha potuto essere in studio perché non ha lasciato Milano a causa dell’emergenza Coronavirus. Al suo posto questa sera c’è una donna: “E’ un giudice molto severo”, annuncia la De Filippi. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Si tratta della bellissima e amatissima Alessia Marcuzzi.

La conduttrice si è detta felicissima di essere ad Amici e ha raccontato di essere uscita oggi per la prima volta dopo tanti giorni di quarantena, augurandosi di trascorrere una bella serata in allegria.