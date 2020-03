Amici, Nyv si scioglie in lacrime in diretta: “Ce la fai a dire qualcosa?”, la cantante rimane senza parole, ecco cos’è successo.

La puntata di questa sera di Amici è come sempre ricca di emozioni e colpi di scena. Maria De Filippi ha subito presentato i tre giudici, annunciando l’ingresso di una new entry, che questa sera ha preso il posto di Loredana Berté, ancora un volta assente a causa dell’emergenza Coronavirus che l’ha tenuta ‘bloccata’ a Milano. Si tratta di Alessia Marcuzzi, che appena arrivata ha raccontato la sua quarantena dei giorni scorsi. La puntata di questa sera prevede 4 gironi di esibizioni, con l’elezione dei 5 semifinalisti di questa edizione. Al termine del primo girone è stata Nyv a ricevere la maglia argentata della semifinale. La cantante è finita prima in classifica e si è aggiudicata così da subito il passaggio alla prossima puntata. Ma non è finita qui. Nyv, infatti ha ricevuto una telefonata in diretta che l’ha fatta sciogliere in lacrime e soprattutto l’ha lasciata senza parole: “Ce la fai a dire qualcosa?”, le ha detto più volte Maria De Filippi. Ecco cos’è successo in diretta.

Nyv è la prima semifinalista della puntata di Amici. La cantante si è esibita per ultima durante il primo girone e ha superato Gaia, che fino a quel momento era in vetta alla classifica, ottenendo dunque la sedia verde della semifinale. Ma le belle notizie per lei non sono finite. Maria De Filippi ha mandato in onda una clip che riguarda la cantante, in cui lei parla del rapporto con sua sorella Estelle, dicendo che è particolarmente legata a lei. Nyv è molto riservata e ha difficoltà ad esprimere le sue emozioni, e la conduttrice lo sottolinea più volte al termine del video, poi le fa una splendida sorpresa. In collegamento in diretta, infatti, è apparsa Estelle, facendo scogliere in lacrime Nyv, felicissima di vederla. “Ce la fai a dire qualcosa a tua sorella?”, ha ripetuto più volte Maria De Filippi, prendendo dolcemente in giro Nyv per la sua timidezza e la sua difficoltà a proferire parola.

Estelle ha detto tante belle parole a sua sorella, sottolineando il grande affetto che la lega a lei e si è commossa più volte. Nyv, dal canto suo, ha pianto per tutto il tempo e alla fine è riuscita a parlare, ringraziando in francese sua sorella per tutto quello che ha sempre fatto per lei.