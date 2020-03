Amici, Vanessa Incontrada si commuove in diretta: “Mi hai trafitto il cuore”, cos’è successo durante la puntata e a chi sono rivolte le sue parole.

La puntata di questa sera di Amici è davvero ricca di emozioni e colpi di scena. Tutto è cominciato con l’ingresso dei giudici, che ha visto una new entry. Loredana Berté ha preferito ancora una volta non lasciare Milano a causa dell’emergenza Coronavirus, per cui al suo posto è arrivata questa settimana Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha salutato tutti e ha raccontato la sua quarantena dei giorni scorsi, sottolineando che oggi è il primo giorno che esce di casa. Si è passati poi subito alla gara, con il primo girone di esibizioni che ha visto trionfare Nyv. La cantante ha ottenuto la maglia argentata ed è passata in semifinale, ma subito dopo ha ricevuto un’altra sorpresa, che l’ha fatta sciogliere in lacrime. Emozioni anche per Giulia, che ha parlato di un suo grave lutto familiare e ha avuto la possibilità di parlare con suo padre in diretta. Ma le emozioni non sono finite. A un certo punto anche Vanessa Incontrada si è commossa in diretta: ecco cos’è successo.

Amici, Vanessa Incontrada si commuove in diretta: “Mi hai trafitto il cuore”, ecco a chi si è rivolta

La puntata di Amici di questa sera è, come sempre, ricca di emozioni. Durante la serata i concorrenti hanno ricevuto diverse sorprese, finendo per non riuscire a trattenere le lacrime. Anche Vanessa Incontrada, però, si è commossa. L’attrice è una presenza fissa nella giuria di Amici quest’anno e già nelle scorse puntate ha espresso sempre senza freni la sua opinione. In particolare, la Incontrada ha più volte preferito Nicolai e Valentin a Javier perchè, pur riconoscendo la sua bravura, lo ha trovato spesso manchevole nell’interpretazione. Questa sera però, dopo un’esibizione del ballerino cubano, si è emozionata e gli ha detto delle bellissime parole. Quando Maria De Filippi le ha chiesto un commento sull’esibizione di Javier, Vanessa ha raccontato che in settimana il ballerino le ha fatto una domanda che l’ha molto colpita: “Mi ha chiesto cosa avrebbe dovuto fare per piacermi. Ecco, questo dovevi fare Javier”, ha detto la Incontrada, “Mi hai trafitto il cuore e mi hai emozionato tanto stasera”, ha aggiunto, non riuscendo a trattenere le lacrime.

Le parole di Vanessa Incontrada hanno emozionato Javier, che è finito in lacrime, felice e soddisfatto per aver finalmente ricevuto un commento positivo dal giudice.