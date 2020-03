Coronavirus, anche il Festival di Cannes è stato annullato: il comunicato ufficiale sul sito dell’evento non lascia spazio a dubbi

L’emergenza coronavirus sta continuando a smuovere il mondo, seminando panico e ansia in ogni paese del globo. Attualmente, dopo la diffusione nel nostro Paese, i contagi sono aumentati in maniera esponenziale e preoccupante anche nel resto del globo. Le misure precauzionali non sono bastate, e si sta procedendo in modo da evitare al minimo indispensabile le uscite e i contatti con il mondo esterno. Questo implica una variazione sostanziale anche per quanto riguarda gli appuntamenti di spettacolo, come mostre, fieri, festival, rimandati a data da destinarsi. Tutto ciò risulta essere necessario, al fine di limitare l’espandersi della pandemia. Negli ultimi giorni sono stati sospesi l’Eurovision Song Contest, il Met Gala e adesso apprendiamo la notizia che anche il Festival di Cannes è stato annullato. Sul sito ufficiale della mostra del Cinema è apparso un comunicato ufficiale, in cui vengono spiegate nel dettaglio non solo le motivazioni di tale scelta, ma anche come si intende procedere.

Coronavirus, Festival di Cannes annullato: il comunicato ufficiale

Altro comunicato ufficiale dal mondo dello spettacolo, stavolta è il Festival di Cannes ad essere stato annullato a causa del Coronavirus. Gli organizzatori hanno scritto un messaggio davvero toccante a tutte le vittime che questo virus sta portando via. E proprio per rispetto di quanto sta accadendo nel mondo si è ritenuto doveroso sospendere anche questo evento attesissimo, non solo dalle star, ma anche da tutti gli appassionati del cinema. Nel comunicato in francese (Che potete trovare in versione originale QUI) si legge: “In questo periodo di crisi sanitaria globale, abbiamo un pensiero per le vittime di COVID-19 ed esprimiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che combattono contro questa malattia. Oggi abbiamo preso la seguente decisione: il Festival del Cinema di Cannes non può più svolgersi nelle date previste, dal 12 al 23 maggio. Diverse ipotesi sono allo studio, la principale sarebbe un semplice rinvio, a Cannes, per fine giugno – inizio luglio 2020.

Non appena l’evoluzione della situazione sanitaria francese e internazionale ci consentirà di valutare la reale possibilità, renderemo nota la nostra decisione, nel quadro dell’attuale consultazione con lo Stato e la Città di Cannes, nonché con il Consiglio, con la stessa amministrazione del Festival, i professionisti del cinema e tutti i partner dell’evento. Fino ad allora, il Festival di Cannes si unirà alla sua voce con tutti coloro che chiedono fermamente che ognuno rispetti le regole e mostri solidarietà in questi tempi difficili per il mondo intero. A presto”.

Si ovviamente pensato ad un rinvio, ma è ancora troppo presto per prendere con certezza qualsiasi tipo di decisione. Non ci resta quindi che aspettare le prossime settimane, che saranno fondamentali per avere un’idea più chiara dell’andamento del virus.