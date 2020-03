Coronavirus, duro sfogo di Laura Pausini: la cantante è incontenibile

Duro sfogo di Laura Pausini sul Coronavirus: la cantante si scaglia contro alcuni italiani, ecco le sue parole riportate sui social network

L’Italia è il paese più colpito dal Coronavirus. Il nostro paese ha superato per numero di morti la Cina e il numero dei contagi non diminuisce. Il bollettino diramato questa sera dalla Protezione Civile è terrificante. L’Italia è letteralmente in ginocchio e le misure restrittive dettate dal governo al momento sono valse a ben poco. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si appresta a varare un nuovo decreto straordinario. La quarantena ‘forzata’ per milioni e milioni di italiani probabilmente si prolungherà fino al 25 aprile. L’epidemia, però, potrebbe ancora prolungarsi e arrivare addirittura in estate.

Nel frattempo, la maggior parte degli italiani sta rispettando la quarantena imposta dal governo, altri invece la stanno trasgredendo. Le persone denunciate sono circa 46 mila. I più bersagliati sono quelli che praticano jogging all’aperto, ma anche le file al supermercato o alle poste sono sempre più lunghe. Tali atteggiamenti potrebbero prolungare la durata dell’epidemia.

Coronavirus, il duro sfogo di Laura Pausini

Chi trasgredisce la quarantena imposta dal governo, chi si sposta dal Nord al Sud, chi affolla strade, supermercati, poste e altri luoghi è assolutamente da condannare. In questo modo il nostro paese difficilmente uscirà da questa grave epidemia. Le condanne arrivano anche dal mondo dello spettacolo, del cinema e della musica. La Pausini, ad esempio, ha pubblicato un duro sfogo sui social, attaccando duramente tutti coloro che non rispettano le norme dettate dal governo. La cantante, su Instagram, ha scritto: “Sono veramente inc***ata nera. Non posso credere ai miei occhi. C’è gente che va ancora in giro. Se devi fare ginnastica, anche se hai la casa piccola, ci sono mille modi per tenerti in forma“. La Pausini è un fiume in piena e consegna un post in cui molte parole devono essere per forza censurate: “Non è giustificabile questo comportamento. Come facevano quando non c’era il telefono, il computer, la tv? Fuori c’era la guerra, ma anche questa lo è“.

Il suo post poi è stato ripreso da una nota pagina Instagram e lei ci ha tenuto a precisare: “Non è riferito alla quarantena che esigo venga rispettata, ma a chi non rispetta il prossimo e continua ad andare fuori. Le persone che fanno così mi fanno veramente inc***are“. La cantante poi conclude: “Bisogna stare in casa. Non ci sono scuse“.

Lo sfogo della cantante servirà per sensibilizzare gli italiani che non stanno rispettando la quarantena?