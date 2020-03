Don Matteo 13 si farà? Le indiscrezioni sulla prossima stagione direttamente dai protagonisti della fiction amatissima dagli Italiani

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 12, una delle serie tv italiane più longeve e amate dagli italiani, oltre al boom di ascolti ovviamente ci si chiede se rivedremo ancora il prete più amato di sempre. Ma andiamo per gradi… in questa stagione appena conclusasi, tanti sono stati i colpi di scena. Don Matteo è stato accusato più volte di reati, alcune volte è stato anche condotto in carcere, fortunatamente salvo poi essere prosciolto. Il capitano Anna dopo le nozze annullate col PM Nardi ha incontrato un ex carcerato di cui poi si è innamorata. Amore che l’ha portata a non vedere palesi incongruenze negli atteggiamenti dell’uomo. Sofia trova l’amore accanto a Jordi, ma nasconde un segreto sul suo incidente che poi li porterà a separarsi e poi ritrovarsi con più amore di prima. Il maresciallo Cecchini ha di puntata in puntata combinato sempre più guai, spesso creando incomprensioni enormi. Ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene, tutti i protagonisti hanno ritrovato la pace con sé stessi e Don Matteo rifiuta la nomina di Cardinale al Vaticano e resta a Spoleto.

Don Matteo 13 si farà? Le indiscrezioni sulla prossima stagione

Ovviamente, molti si son chiesti quale sarà la sorte del prete più amato della tv adesso che anche la dodicesima stagione è giunta al termine. Ci pensano proprio i protagonisti principali a dire la loro in merito ad una possibile nuova stagione. L’entusiasmo di continuare l’avventura televisiva insieme è ovviamente tanta, ma l’ultima parola spetta sempre alla Rai, visto che anche il pubblico è sempre fedelissimo a Don Matteo. Per quanto riguarda Terence Hill, qualche mese fa aveva rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui esprimeva tutto il proprio assenso a continuare la serie: “Fermo restando che sarà la Rai a decidere, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E Don Matteo, grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all’infinito“.

Nino Frassica che interpreta il maresciallo Cecchini si è mostrato più titubante in merito, ma comunque molto fiducioso: “Probabilmente proseguiremo, siamo a un 90 per cento di probabilità. Anche Terence Hill è d’accordo, aspettiamo solo il ‘sì’ definitivo“. Anche Nathalie Guetta si è detta entusiasta di continuare: “Nessuno lo sa, girano tante voci, anche contrastanti. Io propenderei verso il sì, il mio istinto almeno mi dice che sarà così“. A questo punto si attende solamente il Sì definitivo della Rai.