Grande Fratello Vip, Antonio Zequila infastidito: “È modo di rispondere?”; ecco cosa è successo nella Casa.

Manca sempre meno alla fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di colpi di scena, questa. Merito del cast scelto da Alfonso Signorini, per la prima volta alla conduzione del reality. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione c’è, senza dubbio, Antonella Elia. La showgirl ha litigato praticamente con tutti e, dopo l’ultima diretta di mercoledì, in tanti nella Casa hanno avuto qualcosa da ridire sul suo comportamento. Poco fa, anche Antonio Zequila si è lamentato di alcune risposte della Elia, durante una chiacchierata in giardino con Sossio Aruta e Fernanda Lessa. Scopriamo cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila infastidito: le critiche ad Antonella Elia

Antonella Elia è sempre più nel mirino dei suoi coinquilini. Se qualche giorno fa sono stati Patrick, Licia e Paolo a criticare la concorrente, oggi è la volta di Antonio Zequila. L’attore non ha gradito una risposta di Antonella, alla quale non riesce a trovare un senso:“È modo di rispondere? Come è possibile che una persona risponda sempre così? Perché?”. “Ho smesso di farmi questa domanda!”, replica Fernanda. Antonio racconta di aver chiesto ad Antonella se aveva fatto ‘la linea della vita’, dove i concorrenti ripercorrono, scrivendo su un vetro, i momenti più salienti della propria vita. Zequila non si dà pace: “Lei ha risposto “A me non interessa!”, ma perchè risponde sempre in questo modo? È il momento più bello, più toccante del GF”.

Insomma, Antonella sembra avere sempre più ‘nemici’ in Casa, nonostante l’uscita di Valeria Marini. Intanto, la Elia è in nomination, insieme a Fernanda Lessa e Licia Nunez. Una nomination tutta al femminile. Chi dovrà abbandonare la Casa? Non ci resta che attendere la prossima puntata, in onda mercoledì sera! Stay tuned!