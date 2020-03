Grande Fratello Vip, volano parole dure nella Casa: “Ha la cattiveria che le scorre nel sangue”; ecco cosa è successo.

Manca sempre meno al gran finale del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality più spiato della tv ha regalato colpi di scena a non finire. Merito, senza dubbio, del cast stellare messo su da Alfonso Signorini, per la prima volta conduttore dello show. E, tra le protagoniste assolute di questa edizione, c’è senza dubbio Antonella Elia. La bionda showgirl ha litigato un po’ con tutti nella Casa più famosa della tv. In particolare con Valeria Marini, sua acerrima ‘rivale’ nella Casa. Ma, ora che Valeria è uscita, la situazione migliorerà? Non ne siamo così sicuri. Dopo la diretta di mercoledì sera, più di un concorrente ha avuto qualcosa da ridire sulla Elia. In particolare, Patrick, Paolo e Licia, in una chiacchierata in giardino, non hanno risparmiato parole davvero dure nei confronti della coinquilina. Scopriamo cosa hanno dichiarato.

Grande Fratello Vip, volano parole dure nella Casa: Patrick, Paolo e Licia contro Antonella Elia

Tutti contro Antonella Elia. No, non è il titolo di un film, ma è quanto sta accadendo nella casa del GF Vip. Le nomination palesi dell’ultima puntata hanno generato più di uno scontro. In particolare, Antonella, durante la diretta, si è scagliata contro alcuni concorrenti che l’hanno nominata, tra cui Patrick, definendolo ipocrita, e Paolo Ciavarro, accusandolo di essere stato falso, avendola abbracciata qualche giorno prima e poi nominata. E proprio Paolo è apparso molto adirato, nel post puntata: “Mi dà un fastidio che Antonella mi ha dovuto rispondere e non ho fatto gli auguri a papà e mandato un bacio a Clizia. Mi ha attaccato per un abbraccio, che le ho dato in un momento in cui era da sola, commossa. Era un momento di un’unione e mi sono sentito di farlo. Ma chi l’abbraccia più“. E Patrick sembra essere più che d’accordo con il suo amico: “A lei non frega nulla di nessuno, è una pazza. Ha ragione la Rusic, è anaffettiva”. Ai due si aggiunge anche Licia, che rincara la dose: “Quella donna ha la cattiveria che le scorre nel sangue, nelle vene“. E, riguardo all’atteggiamento usato durante la serata dalla Elia: “Non mi ha fatto ridere. Io ho provato tanta pena per lei”.

Insomma, Antonella Elia non sembra avere tanti amici, nella Casa. Nel frattempo, la concorrente è in nomination con Fernanda Lessa e Licia Nunez. Riuscirà Antonella a superare anche questa nomination? Non ci resta che attendere la prossima puntata della trasmissione!