Belen Rodriguez in quarantena a causa del Coronavirus si dedica ai suoi follower: in un tutorial ha mostrato a tutti come cura la sua pelle. Ecco cosa ha rivelato.

L’emergenza Coronavirus obbliga tutti a restare nelle proprie case: per evitare ulteriori contagi di Covid-19 si può uscire solo in casi di estrema necessità come la spesa o per acquistare medicine. Tutti i personaggi famosi italiani si stanno così dedicando ai loro fan con dirette o tutorial per intrattenere e per condividere del tempo insieme a coloro che li seguono tutti i giorni. Così anche Belen Rodriguez, dopo aver mostrato a tutti la sua attività sportiva o quella di cuoca, ha condiviso con i suoi fan la sua ‘skincare’, ovvero la sua cura della pelle quotidiana. L’argentina ha rivelato segreti di bellezza davvero incredibili. Ecco di che si tratta.

Belen Rodriguez, pelle liscia e luminosa: l’argentina rivela il suo segreto di bellezza

Belen Rodriguez in casa ha regalato ai suoi follower su Instagram un tutorial di ‘skincare’, ovvero di pulizia e cura della pelle. La famosa argentina ha rivelato i suoi segreti per avere un viso dalla cute liscia e luminosa: come prima cosa ha fatto uno scrub, tenendolo in posa per 5 minuti. Ha poi risciacquato con acqua tiepida ed ha applicato sul viso una maschera al carbone. Dopo averla fatta asciugare, passati 10 minuti ha risciacquato. Per evitare poi l’effetto secco, ha applicato sul viso una maschera gold all’acido ialuronico, il cui effetto è tonificante ed idratante. L’ha tenuta in posa per 20 minuti e nell’attesa si è servita di un rullo di giada, uno strumento beauty, per massaggiare la pelle. La moglie di Stefano De Martino ha confessato di usare lo strumento spesso, soprattutto quando è in viaggio e nota il suo viso gonfio. Dopo aver sciacquato, la sua pelle era visibilmente liscia e super luminosa! In quante seguiranno i consigli di Belen? Risposta scontata, tutte!