Ricky Martin ha deciso di cambiare look durante la sua quarantena: il cantante e ballerino portoricano ha mostrato il suo nuovo colore di capelli su Instagram.

L’emergenza Coronavirus obbliga tutti a restare nelle proprie case. Tutti i paesi del mondo sono coinvolti in questa emergenza: nella speranza che i casi di contagio diminuiscano è obbligatorio evitare di uscire se non per ragioni di estrema necessità. Tutti i vip stanno regalando intrattenimento attraverso i loro canali social: con dirette, esibizioni, video e tutorial fanno compagnia ai loro fan che li seguono quotidianamente. Anche Ricky Martin ha aggiornato il suo profilo Instagram ed ha mostrato a tutti il suo cambio look: diamo un’occhiata.

Ricky Martin, cambio look inaspettato: il cantante si mostra così su Instagram

Con un breve video ha invitato tutti i suoi fan di Instagram a rispettare le regole e restare nelle proprie case per l’emergenza Coronavirus. “Se non è strettamente necessario o se non sei una delle persone che lavorano instancabilmente per aiutare, fermare, combattere questo virus, per favore non uscire per strada. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. La vita di tutti dipende da questo” sono le parole di Ricky Martin scritte come didascalia in un post sul suo canale social. Il cantante nel fare il suo appello ha anche mostrato ai suoi fan il suo nuovo look. L’idolo ed il sex symbol di tante donne ha cambiato il colore di capelli: ora li ha rosa! Ricky ha voluto mostrare a tutti la sua piccola trasformazione e l’ha fatto con un video in cui chiede a tutti di rispettare le regole imposte dal governo. Il suo cambio look ha lasciato senza parole i suoi follower.

Questo il post pubblicato sul suo canale Instagram in cui mostra il suo drastico cambiamento.