Serena Enardu, splendida sorpresa per Pago: “Grazie baby”; il post su Instagram emoziona i fan della coppia.

Sono stati due tra i protagonisti principali dell’edizione ancora in corso del Grande Fratello Vip. Parliamo di Pago e Serena Enardu, che proprio nella Casa più spiata della tv hanno ritrovato il loro amore. È stata la Enardu a raggiungere Pago nella Casa, con l’obiettivo di riconquistarlo, dopo la burrascosa rottura a Temptation Island Vip. Obiettivo più che raggiunto. Oggi Pago e Serena sono tornati insieme e vivono felicemente il loro ritrovato amore. Per la gioia dei tantissimi fan che li seguono sui social e non hanno mai smesso di credere nel loro amore, neanche nei momenti più bui. E proprio sui social, qualche ora fa, Pago ha pubblicato un post che ha emozionato molto i suoi followers. Il cantante ha mostrato a tutti la sorpresa preparatagli dalla sua Serena, per la festa del papà. Un gesto dolcissimo, che Pago ha voluto condividere con i fan. Diamo un’occhiata.

Serena Enardu, splendida sorpresa per Pago: “Squisite come te”

“Piccola riesci sempre a sorprendermi, e non solo con le parole“. Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Pago ringrazia pubblicamente la sua amata Serena Enardu. In occasione delle festa del papà, Serena prepara il dolce tipico di questa giornata, le zeppole di San Giuseppe. Una sorpresa dolcissima (in tutti i sensi!) per Pago, che apprezza: “Sono squisite proprio come te! Grazie baby”. Il cantante aggiunge che aveva bisogno di un po’ di dolcezza per tornare di buonumore, in una giornata un po’ particolare: “Con il buonumore poi ritorna sempre la speranza“. Ecco il post:

Il post ha è stato invaso, in pochissimo tempo, da una pioggia di likes e commenti. Tra i quali, spicca il più importante. Date un’occhiata:

Parole dolcissime quelle della Enardu, che ha voluto addolcire la giornate di uno splendido papà. E a voi piacciono Pago e Serena insieme?