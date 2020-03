The Good Doctor, anticipazioni del 20 marzo: trama nono e decimo episodio in onda in prima visione su Rai Due dalle 21:20 circa

Stasera due nuovissimi episodi del serie tv med che sta facendo impazzire l’Itali e il mondo. Siamo arrivati ormai a metà percorso, stasera andranno in onda la nona e la decima puntata di The Good Doctor. Questa terza stagione avrà ben venti episodi, a dispetto dei 18 di quelle precedenti. Nelle puntate precedenti abbiamo fatto i conti con delle rotture significative, l’evoluzione del rapporto tra il dottor Shaun e Carly e il problemi di questo con la preparazione del suo intervento da specializzando. Per nulla facile, visto che una delle infermieri ha subito dei danni fisici durante la simulazione. In queste puntate dovremmo assistere ai dei nuovi sviluppi significativi nella vita del medico affetto da autismo, soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale. Murphy, infatti, nel corso delle puntate scorse ha cercato un punto di incontro con la compagna Carly, per poter fare maturare la loro love story, il tutto purtroppo però senza successo. La relazione ha subito una forte battuta d’arresto, salvo poi riprendersi.

The Good Doctor, anticipazioni 20 marzo: trama episodio 9 e 10

Episodio 9 – Incompleto: L’episodio si apre con un nuovo interessante caso al St Jose, Claire è alle prese con un paziente reduce da un grave incidente stradale, la dottoressa dovrà fare i conti con un ingente dubbio morale. Morgan, Andrews e Shaun sono alle prese con una paziente che rifiuta di farsi asportare delle masse tumorali. La ragazza è convinta che questo le impedirà di avere rapporti sessuali col compagno, così Murphy parla con il compagno della donna per farla convincere del contrario. Lim inizia a nutrire dei dubbi sulla fine del suo rapporto con Melendez, mentre Shaun è di nuovo ad un punto di stallo con Carly. I due vorrebbero avere rapporti intimi, ma un tatuaggio della donna indispone il ragazzo. Glassman sarà costretto a rivelare a Shaun che suo padre ha un tumore al pancreas in stadio avanzato e che probabilmente non vivrà più di qualche giorno.

Episodio 10 – Amici e famiglia: Un nuovo e complesso caso arriva al St. Jose, e Melendez decide di riunire tutta la squadra per seguirlo. Un calciatore professionista si è rotto la schiena durante un allenamento in palestra. Inizialmente Art propone un trattamento che effettivamente risulta essere molto efficace, salvo poi ricevere una scottante rivelazione dal paziente. L’incidente è stato intenzionale, e dovuto al fatto che non intendeva più continuare ad essere un calciatore professionista. Claire consiglia all’uomo di essere onesto con la sua famiglia e continuare le cure, nel frattempo si reca da un terapeuta per affrontare il lutto della madre con cui si era appena riappacificata. Shaun nel frattempo ha un diverbio molto acceso col padre, salvo poi pentirsene dopo un confronto con Lea e Glassman.