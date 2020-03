Umberto Gaudino di Amici rimane in deshabille davanti all’armadio: i fan impazziscono di gioia.

Questa sera va in onda una nuova puntata di Amici 2020, il talent di Maria De Filippi che, nonostante l’emergenza, continua ad andare avanti e a tenere compagnia ai tanti italiani in quarantena a casa per il Coronavirus. Tra i ballerini professionisti del programma c’è anche, ovviamente Umberto Gaudino, ex concorrente del programma, oggi divenuto uno dei danzatori che accompagnano le coreografie dei ragazzi del Serale di Amici. Umberto su Instagram è molto attivo e sono tantissimi i fan che lo seguono e lo sostengono con grande energia. Proprio su questa popolare piattaforma social, Umberto ha pubblicato da poco una foto che ha sicuramente rallegrato le sue fan donna.

La foto di schiena di Umberto manda in tilt Instagram

Della bellezza del ballerino di Amici, Umberto, ci eravamo accorti tutti già da tempo. Ancora quando era un concorrente del programma di Maria De Filippi lo vedevamo ballare e in alcune coreografie mostrava il suo fisico mozzafiato. Questa mattina, su Instagram, Umberto ha pubblicato una foto che lo ritrae di schiena davanti all’armadio con indosso soltanto gli slip. “Ci vestiamo o non ci vestiamo? Tant semp a cas amma sta!!! 😌🤘 Un grazie alla televisione che è stata così gentile da scattarmi la foto 🤣🤣 Buongiornooo!!!”. Queste le parole del ballerino di Amici che accompagnano la foto e i fan ovviamente sono impazziti. Molti i suggerimenti di persone che gli dicono di rimanere così e di non preoccuparsi degli abiti. Non è certo la prima volta che vediamo Umberto in deshabille, ma è una delle rare volte che mostra il suo lato B.

Una foto insomma che gioca sul fatto che vestirsi o meno in questo periodo è uguale perché dobbiamo rimanere a casa. Ma che allo stesso tempo fa sorridere e regala un po’ di gioia a tutti coloro che magari stanno attraversando dei momenti difficili, proprio per via dell’emergenza Coronavirus. Stringiamo tutti i denti, restiamo a casa e presto tutto questo sarà finito.