E’ morto Ernesto Parli, padre di Roberto e suocero di Adriana Volpe: fu presidente della FC Chiasso, che lo ricorda in una nota sul proprio sito ufficiale

Ernesto Parli fu presidente di calcio, della FC Chiasso, che lo ricorda nel giorno della sua scomparsa con un post sul proprio sito ufficiale. Padre di Roberto Parli e suocero di Adriana Volpe, che per questa circostanza ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip in anticipo, Ernesto viene ricordato con affetto da tutte le persone che l’hanno conosciuto. Non solo, anche come un grande imprenditore del mondo del calcio che è riuscito in imprese non proprio semplici.

Negli ultimi giorni, abbiamo assistito ad una scena abbastanza straziante nella casa del Grande Fratello Vip: Adriana Volpe, in lacrime e visibilmente provata, ha lasciato il gioco per raggiungere la propria famiglia. Nessuno, all’interno della casa, sapeva cosa stessa accadendo realmente. Tuttavia, quando Adriana è stata avvertita, ha deciso di lasciare tutto e di tornare al proprio nucleo familiare che, in questo momento, aveva assoluto bisogno di lei.

E’ morto suo suocero, il padre di suo marito Roberto. Un lutto grave, gravissimo. L’uomo aveva 76 anni e, stando alle ultime notizie, aveva contratto il virus Covid-19. Il suo nome è ricordato nel mondo dello sport, del calcio in particolare, per essere stato presidente della società calcistica del Chiasso tra la metà degli anni 70 e l’inizio degli 80. Come detto, è riuscito in un’impresa importante, portando la propria squadra in Serie A. La FC Chiasso, infatti, ha voluto ricordarlo con una nota sul proprio sito ufficiale:

“Il FC Chiasso piange la scomparsa di Ernesto Parli, presidente della società dal 1976 al 1982. Grazie alla sua intraprendenza, riuscì a portare sul palcoscenico del Riva IV nomi illustri, come ad esempio José Altafini. Nel 1978 i rossoblù, allenati da Otto Luttrop, giunsero in semifinale di Coppa Svizzera,

dove vennero immeritatamente sconfitti dal Servette, e furono promossi nell’allora Lega Nazionale A. La stagione successiva il Chiasso si rese protagonista dell’acquisto di Franco Cucinotta, uno degli attaccanti più ricercati della massima categoria elvetica. L’obiettivo era quello di recitare un ruolo di primo piano nel massimo campionato elvetico. Alcuni infortuni tarparono le ali alla squadra di confine che terminò il campionato in ottava posizione. Nel 1982 Parlì lasciò la presidenza nelle mani di Bruno Bernasconi.

Ai familiari giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte della società FC Chiasso”.