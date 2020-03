Adriana Volpe, il messaggio del Grande Fratello Vip dopo il tragico lutto

Adriana Volpe è stata colpita da un lutto: il Grande Fratello, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato un messaggio di cordoglio

Nei giorni scorsi, Adriana Volpe è stata costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. L’ex conduttrice de I fatti vostri, annunciando la sua scelta ai coinquilini, ha dichiarato: “Io ho fatto di tutto per rimanere qua, per credere in questo messaggio, perchè andrà tutto bene. Volevo salutarvi e abbracciarvi ad uno ad uno. Devo veramente uscire adesso per il ruolo di mamma e di moglie. Ho delle cose da risolvere veramente troppo importanti“. Con la voce spezzata dal pianto, la Volpe ha salutato i suoi coinquilini ed ha abbandonato definitivamente la casa più spiata d’Italia. La conduttrice televisiva ha dovuto raggiungere la sua famiglia, che in questo momento sta vivendo un periodo veramente brutto, come quello di migliaia di italiani colpiti dal Coronavirus. Anche il suocero della Volpe, infatti, è uno delle tantissime vittime del temibile virus cinese. La concorrente del GF VIP 4, venuta a conoscenza della notizia, è stata costretta ad abbandonare la casa e a raggiungere la sua famiglia.

Lutto per Adriana Volpe: il messaggio del Grande Fratello

È morto Ernesto Parli, suocero della concorrente del GF VIP 4. L’uomo si trovava in Svizzera quando ha perso la sua battaglia contro il Coronavirus, il temibile morbo che sta causando migliaia di morti nel nostro paese. L’uomo era molto conosciuto in ambito sportivo, dato che tra gli anni ’70 e ’80 ha riportato il Chiasso in Serie A. Il club, infatti, l’ha ricordato con una nota sul proprio sito ufficiale: “Grazie alla sua intraprendenza, riuscì a portare sul palcoscenico del Riva IV nomi illustri, come ad esempio José Altafini”.

Adriana, dopo la tragedia che l’ha colpita, ha rotto il silenzio sui social, dichiarando: “Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”. A distanza di alcune ore, anche la produzione del reality show, attraverso la propria pagina social, ha pubblicato un messaggio di cordoglio per la gieffina: “Un forte abbraccio ad Adriana da tutta la famiglia di Grande Fratello. Siamo vicini a te e ai tuoi cari con tutto il nostro affetto”.

Gli inquilini della casa più spiata d’Italia ovviamente sono rimasti tutti colpiti dall’addio della Volpe. Patrick e Paolo, in modo particolare, stanno attraverso un periodo di profonda crisi. I due, insieme a Paola Di Benedetto, erano le persone che avevano legato maggiormente con la conduttrice televisiva.