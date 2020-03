Adriana Volpe, morto il suocero Ernesto Parli contagiato dal Coronavirus

Adriana Volpe, è morto suo suocero Ernesto Parli: il padre di suo marito era uno dei contagiati dal Coronavirus, il lutto terribile.

L’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip di Adriana Volpe non è assolutamente passata inosservata. Non soltanto, una volta varcata la porta rossa, tutti i suoi compagni di viaggio hanno terribilmente sentito la sua mancanza, ma anche tutto il pubblico italiano ha iniziato ad interrogarsi sul motivo che, ad un passo dalla finale, ha spinto l’ex conduttrice della Rai ad abbandonare il gioco. Ebbene, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che un suo parente sia stato contagiato dal Coronavirus e che, nelle ultime ore, le sue condizioni di salute si siano aggravate. Ecco, purtroppo è proprio così. Parliamo di suo suocero Ernesto Parli. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che il padre di suo marito sia morto.

Morto il suocero di Adriana Volpe: era stato contagiato dal Coronavirus

Ernesto Parli, suocero di Adriana Volpe, è morto. L’uomo, molto conosciuto nell’ambiente sportivo perché, tra la metà degli anni ’70 ed anni ’80, ha riportato la squadra di Chiasso in Serie A nelle vesti di presidente, risultava essere uno dei contagiati del Coronavirus. È proprio questo, quindi, il motivo che ha spinto l’ex conduttrice della Rai ad abbandonare il Grande Fratello Vip. Ovviamente, non sappiamo se al momento del suo ultimo confessionale la bella Volpe sia venuta a sapere delle aggravate condizioni del suocero oppure abbia scoperto della sua morte. Fatto sta che immediata è stata la sua uscita.

Tra l’altro, a rendere ufficiale la notizia della morte dell’uomo è stato il sito ufficiale del Chiasso. Che, qualche ora fa, ha condiviso un ultimo saluto ad uno dei suoi più grandi presidenti.

Il Grande Fratello Vip chiude prima per Coronavirus

Il successo di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip è stato davvero spietato. È proprio per questo motivo che, in corso d’opera, tutti gli autori del reality avevano deciso di farlo proseguire fino al 27 Aprile. Purtroppo, però, qualche settimana fa si è presa un’altra ed inevitabile importante decisione. A causa dell’emergenza Coronavirus, la casa più spiata d’Italia chiuderà i battenti prima. L’ultima puntata, infatti, è prevista per mercoledì 8 Aprile. Chi sarà il vincitore? E, soprattutto, chi saranno tutti gli altri finalisti? Sappiamo che, nel corso della diciassettesima puntata di mercoledì 18 Marzo, ne è stato decretato soltanto il primo. Chi saranno tutti gli altri? Non ci resta che scoprirlo. L’appuntamento è per il 25 Marzo. Non mancate!