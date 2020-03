Amici 19, Nicolai e Javier: il gesto inaspettato in diretta lascia tutti senza parole; ecco cosa è successo.

È andata in onda ieri una nuova ricchissima puntata di Amici 19. Il serale del talent show di Maria De Filippi è sempre più vicino al gran finale. Che andrà in onda tra due settimane. Si, perché ieri abbiamo scoperto chi sono i 5 semifinalisti ufficiali della trasmissione di Canale 5. Venerdì prossimo Nyv, Gaia, Nicolai, Javier e Giulia si sfideranno a suon di canti e coreografie, con l’obiettivo di accedere all’ultima attesissima puntata del talent più longevo della tv. Il cantante Jacopo è stato eliminato, tra le lacrime di Maria De Filippi, che non è riuscita a trattenere l’emozione. Ma un altro colpo di scena ha spiazzato tutti, durante la diretta di ieri. E riguarda i due ‘rivali’ per eccellenza di questa edizione, i ballerini Nicolai e Javier. I due concorrenti sono stati protagonisti di un momento davvero inaspettato. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Amici 19, Nicolai e Javier: il gesto inaspettato in diretta, i due ballerini si riappacificano

Emozioni a non finire, nella quarta puntata di Amici 19. Mancano solo due puntata al gran finale e la sfida diventa sempre più accesa. In particolare, quest’anno, sono i ballerini a vivere al massimo la competizione. Il talento di Javier e Nicolai è indiscusso, ma entrambi hanno un solo obiettivo: essere il migliore. Le discussioni tra i due sono state innumerevoli, sin dalle puntate del pomeridiano. Ma ieri sera, durante la diretta, è arrivata una tregua. Maria De Filippi invita i due concorrenti a concentrarsi sulla loro arte, abbassando i toni e vivendo una competizione sana. È a questo punto che Javier e Nicolai si tendono la mano, a un metro di distanza. “È come stringersela”, commenta Maria De Filippi. Un gesto inaspettato, che ha emozionato tutti:

Fine delle ostilità, quindi, tra Javier e Nicolai. Almeno si spera! Ma chi tra i due riuscirà a portarsi ad aggiudicarsi il primo premio nella categoria ballo? Manca davvero poco per scoprirlo. Appuntamento a venerdì prossimo, ore 21.20, per la semifinale di Amici 19. E voi, per chi fate il tifo?