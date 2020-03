Durante la quarta diretta di Amici 19, Maria De Filippi si è scagliata nuovamente contro Alessandra Celentano, la maestra di danza classica: le dure parole.

Venerdì 20 Marzo è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 19. In attesa di scoprire chi saranno i finalisti di questa edizione e, soprattutto, il vincitore, l’appuntamento antecedente a quello della semifinale è stato davvero incredibile. Non soltanto per la presenza di Alessia Marcuzzi che, a causa dell’assenza di Loredana Berté, è stata la terza giurata della serata, ma anche per tutte le esibizioni, le sorprese che si sono viste in diretta televisiva. Ma non è affatto finita qui. Perché, come la settimana scorsa, anche in questa puntata, Maria De Filippi si è scagliata contro Alessandra Celentano. Certo, nulla di grave. Fatto sta che la padrona di casa si è lasciata a delle dure parole nei confronti della maestra di danza classica. Ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

Maria De Filippi contro Alessandra Celentano ad Amici 19: cos’è successo

Già in diverse occasioni, Maria De Filippi ed Alessandra Celentano sono state protagoniste di botta e risposta davvero incredibili. Lo abbiamo potuto constatare nel corso dello speciale del sabato pomeriggio. E ne abbiamo avuto conferma anche nel corso della scorsa diretta del Serale di Amici 19. Ma non solo. Come dicevamo precedentemente, anche durante la quarta puntata del talent, la padrona di casa si è scagliata contro la secolare maestra di danza classica del programma. Sappiamo bene che gli unici due ballerini rimasti in gioco sono Javier e Nicolai. E, tra l’altro, sappiamo bene che la rivalità tra i due è davvero alle stelle. È proprio per questo motivo, data anche la polemica della settimana scorsa, la conduttrice ha voluto porre al vaglio di Eleonora Abbagnato le performances di entrambi i ballerini. Ecco. È proprio subito questo filmato che tra la De Filippi e la Celentano è partito un nuovo scontro. Ecco cosa è successo.

Terminato i video di Eleonora Abbagnato, Alessandra Celentano non ha affatto nascosto di essere ferma nella sua idea. ‘Io non sono d’accordo con questa cosa’, dice la maestra di danza classica dopo aver ascoltato, per filo e per segno, le parole dell’etoile. È proprio per questo motivo che Maria De Filippi si è scagliata contro di lei. ‘Penso che a volte i tuoi comportino rischino di alimentare dei conflitti che si possono evitare’, inizia a dire la padrona di casa. E, poi, subito dopo continua: ‘Tu pensi di avere la conoscenza del mondo, ma non è così. Voglio farti capire questo’.