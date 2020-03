Amici 19, Jacopo eliminato: la reazione di Maria De Filippi è incredibile

Amici 19, Jacopo è stato eliminato: la reazione della conduttrice Maria De Filippi è incredibile; cosa è successo in diretta.

È andata in onda ieri una nuova, ricchissima puntata di Amici. ll talent show targato Maria De Filippi è giunto alla sua diciannovesima edizione e, come sempre, la fase finale dello show si svolge nelle puntate serali. Ne mancano soltanto due: ieri, infatti, dopo una serie di sfide a suon di canti e coreografie, sono stati decretati i semifinalisti ufficiali di questa edizione, che sono Nyv, Gaia, Nicolai, Javier e Giulia. Nella puntata di ieri, infatti, è stato eliminato il cantante Jacopo Ottonello, che non ha trattenuto le lacrime. Ma non è stato il solo. La reazione di Maria De Filippi ha colpito tutti: la conduttrice si commuove visibilmente e si complimenta col cuore col concorrente appena eliminato dal talent. Scopriamo insieme cosa è successo durante la diretta di ieri sera.

Amici 19, Jacopo eliminato: Maria De Filippi non trattiene le lacrime

Una puntata ricca di emozioni, quella di Amici 19 andata in onda ieri sera. La sfida tra i ragazzi diventa sempre più accesa: i concorrenti vogliono accedere alla finalissima a tutti i costi. Tante le sfide a cui abbiamo assistito durante la puntata di ieri: le più accese, senza dubbio, quelle tra i due ballerini Nicolai a Javier, tra i quali la competizione è giunta davvero alle stelle. Ma, purtroppo, per qualcuno il sogno è terminato proprio ieri sera. Si tratta del cantante Jacopo, che ha dovuto lasciare il programma dopo aver perso l’ultima sfida contro Giulia. Il concorrente ha ringraziato tutti in lacrime, ma a lasciare tutti senza parole è stata la reazione della padrona di casa. Anche Maria De Filippi non trattiene le lacrime, visibilmente dispiaciuta per l’eliminazione del cantante. Le sue parole, rotte dal pianto, toccano il cuore: “Sei per bene Jacopo, tanto. Sei una persona per bene. Cosa rara, e tu lo sei. Ti auguro il meglio, davvero.”

Tra le lacrime, Jacopo risponde: “Speriamo di rivederci in qualche modo. Con te e con tutti i professori. Mi hanno aiutato un sacco, veramente”. Un momento davvero emozionante, quello vissuto ieri ad Amici 19. Che, ormai, è sempre più vicino al traguardo. Chi tra Nyv , Gaia, Nicolai, Javier e Giulia riuscirà a trionfare nella diciannovesima edizione del famoso talent di Canale 5? Appuntamento a venerdì prossimo, ore 21.20, per l’attesissima semifinale dello show! E voi, per chi fate il tifo?