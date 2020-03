Andrea Iannone, messaggio ‘enigmatico’ sui social: è per Giulia De Lellis?

Pochissime ore fa, Andrea Iannone ha scritto un messaggio davvero ‘enigmatico’ sul suo canale social: le sue parole sono rivolte a Giulia De Lellis.

Sono settimane, ormai, che si parla di una presunta crisi tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. A nemmeno un anno dall’inizio della loro storia d’amore, sembrerebbe che tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il giovane pilota della MotoGp ci sia qualcosa che non va per il verso giusto. È da tempo che non li vediamo insieme sui social, è vero. E, non a caso, per questo, il settimanale ‘Chi’, aveva dato un’ampia e dettagliata spiegazione. In questi ultimi giorni, l’influencer è a Roma con la sua famiglia. Quindi, cosa sta accadendo tra di loro? Ovviamente, non sappiamo nulla con certezza. Fatto sta che, pochissime ore fa, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, un messaggio davvero enigmatico. La domanda, quindi, sorge spontanea: le sue parole sono riferite a Giulia De Lellis? Ecco tutti i dettagli.

Andrea Iannone, messaggio enigmatico per Giulia De Lellis?

Nonostante queste insistenti voci di una presunta crisi tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola. Certo, qualche giorno fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto chiaramente intendere che qualcosa, in realtà, non va affatto. Ma non si è dilungato più di tanto. Come non lo ha fatto nemmeno sull’affermazione ‘Ci sentiamo’ riferendosi ad Andrea Damante. Tuttavia, poche ore fa, il pilota della MotoGp ha condiviso un messaggio social davvero enigmatico. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio:

Questo è il lungo messaggio scritto da Andrea Iannone sul suo canale socila ufficiale. Le sue parole, come ben potete vedere, sono davvero enigmatiche. La domanda, però, adesso sorge spontanea: è riferito a Giulia De Lellis? Ovviamente, al momento, non possiamo darvi una risposta precisa. Fatto sta che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez fa riferimento ad un momento davvero particolare della sua vita. Certo, farà riferimento al caso di doping che ha rivoluzionato la sua carriera, all’emergenza Coronavirus e poi? ‘In questo periodo ho misurato me stesso, ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi, invece, non ha esitato ad allontanarsi’, queste alcune delle parole che Andrea Iannone scrive nel suo messaggio. A chi saranno indirizzate?

Il lutto che l’ha addolorato

Come detto anche dal diretto interessato in questo messaggio social, per Andrea Iannone non è affatto un periodo facile. Anche perché, qualche giorno fa, il pilota della MotoGp è stato colpito anche da un grave lutto. Che, purtroppo, l’ha davvero addolorato.