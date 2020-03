Ciao Darwin, Madre Natura prima puntata: chi è il fidanzato di Ema Kovac?

Ema Kovac sarà la Madre Natura della prima puntata di Ciao Darwin: il fidanzato è un ex concorrente del Grande Fratello? Ecco l’indiscrezione

Questa sera andrà in onda la prima puntata di Ciao Darwin. In seguito all’emergenza Coronavirus e alla cancellazione di numerosi programmi, la rete del Biscione ha deciso di mandare in onda le repliche dell’ottava edizione del programma di Paolo Bonolis. Un modo per tirare su di morale i telespettatori italiani. Bonolis, dopo la cancellazione di Avanti un altro, si era scagliato contro la sua rete, dichiarando: “Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo”.

Ciao Darwin, chi è il fidanzato della Madre Natura Ema Kovac?

Nella prima puntata di Ciao Darwin, in onda questa sera su Canale 5, ci sarà lo scontro tra la categoria degli Chic e la categoria degli Shock. I capitani saranno rispettivamente Enzo Miccio e Lisa Fusco. La puntata è andata in onda il 15 marzo del 2019 e sarà riproposta, come già detto, questa sera su Canale 5. La Madre Natura sarà Ema Kovac, modella di origini croate. Ema ha avuto un discreto successo in Italia dopo la partecipazione al programma condotto da Paolo Bonolis. La Kovac, infatti, è stata scelta anche per la nuova edizione di Pechino Express, in onda su Rai Due e condotto da Costantino Della Gherardesca. La modella ha iniziato la sua avventura in coppia con Dayane Mello, ma ad un certo punto del percorso è stata accoppiata con Gennaro Lillio. I due sono ancora in gara, ma i telespettatori hanno notato un certo affiatamento. Ema e Gennaro, infatti, sembrano molto complici e addirittura sono candidati per la vittoria finale. Nei giorni scorsi, inoltre, un video ha scatenato la fantasia dei fan: Ema e Gennaro sono nella stessa stanza ed insieme guardano la puntata del reality show di Rai Due. I fan ovviamente sperano che tra i due possa nascere una bellissima storia d’amore e tra i commenti scrivono: “Wow sareste proprio una bella coppia“. Qualcun altro invece, meno indiscreto, chiede se siano fidanzati, ma né l’ex gieffino né l’ex Madre Natura al momento hanno rilasciato dichiarazioni.

È probabile che, dopo la fine del programma condotto da Costantino Della Gherardesca, i due partecipanti del reality chiariscano la loro situazione sentimentale. Ema, nel frattempo, la vedremo anche questa sera su Canale 5 nella prima puntata di Ciao Darwin.