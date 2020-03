Clarissa Marchese svela tutti i dettagli del parto: il racconto da brividi dell’ex tronista su Instagram, ecco le sue parole.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori da qualche giorno e sono davvero felicissimi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono davvero amatissimi dal pubblico. La loro storia ha fatto sognare i tantissimi fan del dating show di Canale 5, che li seguono sempre anche sui social, dove entrambi sono molto attivi e raccontano molto del loro quotidiano. Soprattutto Clarissa, il cui profilo Instagram ad oggi conta oltre 1 milione di followers, è sempre in collegamento con i suoi seguaci, a cui racconta praticamente tutto. L’ex Miss Italia e Federico si sono sposati lo scorso maggio e vivono a Miami. Qualche giorno fa è nata la loro prima figlia, Arya. Clarissa ha sempre condiviso con i suoi followers i vari momenti della sua gravidanza, compreso quello in cui ha annunciato il sesso del nascituro. Ora che Arya è nata, l’ex tronista è tornata a casa e si sta dedicando alla sua piccola. Ma trova sempre un po’ di tempo per dialogare con i suoi fan e rispondere alle loro domande. Poco fa su Instagram ha svelato tanti imperdibili dettagli sul suo parto: ecco il suo racconto da brividi.

Clarissa Marchese e i dettagli del parto: racconto da brividi dell’ex tronista su Instagram

Clarissa Marchese è tornata a casa da pochi giorni con la piccola Arya, nata a lo scorso 12 marzo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha costruito una famiglia con la sua ‘scelta’ Federico Gregucci, con cui è sposata dallo scorso maggio. Nelle ultime stories pubblicate su Instagram, Clarissa ha risposto alle domande dei suoi followers e ha raccontato tanti bellissimi dettagli sulla nascita della sua bimba, ma soprattutto sul suo travaglio. L’ex Miss Italia ha spiegato che le si sono rotte le acque durante la notte e che ha perso in poco tempo un’incredibile quantità di liquidi: “Camminavo e lasciavo la scia, infatti mi scusavo con tutti gli operatori sanitari, ma loro mi dicevano che era normale”, ha detto Clarissa, aggiungendo che quando è arrivata in ospedale era già dilatata di 7,5 cm e aveva le contrazioni ogni cinque minuti. “Quando sono arrivata a 8 cm, la dilatazione si è bloccata e mi hanno detto che ci sarebbero volute altre 2-3 ore, ma dopo un’ora ho chiesto l’epidurale”. Dopo l’anestesia, ha aggiunto Clarissa, il dolore è diminuito molto e avrebbe potuto affrontare altri 10 parti, poi Arya è nata in 25 minuti circa, con 6-7 spinte.

Le parole di Clarissa hanno emozionato i fan e a chi le ha chiesto dettagli sul suo peso, l’ex tronista ha detto che ha già perso 9 kg e che non si preoccupa tanto di questo, perché lascia che il corpo segua il suo corso.