Ennio Morricone all’Huffington Post ha raccontato come sta trascorrendo il suo isolamento domestico per via dell’emergenza Coronavirus. Ecco le parole del noto compositore.

L’emergenza Coronavirus obbliga tutti cittadini italiani e del mondo a restare nelle proprie case. Il governo ha imposto isolamento domestico per evitare eventuali ed ulteriori contagi: il mondo dei ViP così racconta come sta trascorrendo questi giorni particolari. Il noto compositore, musicista e direttore d’orchestra Ennio Morricone ha rilasciato un’intervista all’Huffington Post: ecco le sue parole.

Ennio Morricone sull’emergenza Coronavirus: “Cantare dai balconi è inopportuno: ci vorrebbe più rispetto”

Ennio Morricone come il resto degli italiani è chiuso in casa per via dell’emergenza Coronavirus. “Sono con mia moglie Maria e penso che questo isolamento necessario stabilito dal governo sarà sufficiente ad arginare il male che in qualche maniera ci circonda” sono le parole del noto compositore e musicista all’Huffington Post. Ennio ha raccontato che la musica per lui è importantissima ed in questo momento così delicato non ha alcun valore: “Non mi metto ad ascoltarla così da potermi consolare per quello che accade”. Morricone ha paura, come tutti: “Nei giorni scorsi, mia moglie ed io siamo stati molto preoccupati per uno dei miei figli che non è stato bene, ma adesso sta meglio e ne siamo sollevati. Per il resto, però, siamo certamente preoccupati per quello che sta accadendo. Io lo sono molto”.

Il direttore d’orchestra ha inoltre detto la sua sui ‘flash mob’ organizzati dai cittadini: dai balconi dei palazzi vengono cantate canzoni o sventolate bandiere in questi giorni di quarantena. “A me questo fatto che molti cantino dai balconi o tra di loro e che sventolino le bandiere, da un lato fa simpatia, dall’altro lo ritengo inopportuno… Certo, un po’ di leggerezza può aiutare, non c’è alcun dubbio, ma in questi giorni c’è stata una percentuale molto alta di morti e ci vorrebbe più rispetto. Mi chiedo cosa pensino tutte quelle persone in quei momenti: secondo me pensano solo a loro stesse” sono le sue parole.