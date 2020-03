Chi è Lisa Fusco? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla showgirl napoletana.

Il capitano del mondo ‘Shock’ nella puntata di Ciao Darwin 8 è Lisa Fusco: lei è una famosa ‘soubrettina’ ed ha partecipato a molti programmi televisivi, tra cui il Grande Fratello VIP. La napoletana è stata concorrente del famoso reality nel 2018, alla conduzione c’era Ilary Blasi. La sua permanenza nella casa più spiata d’Italia è durata poco: nella prima puntata ha dovuto salutare il resto del gruppo. La sua avventura è stata molto breve ma intensa. Ma conoscete tutti la sua biografia? Vi sveliamo quando e dove è nata e tutti i dettagli sulla sua carriera!

Chi è Lisa Fusco: età, carriera e vita privata della soubrette napoletana

Lisa Fusco è nata il 9 novembre del 1978 a Napoli. Dopo aver preso il diploma all’istituto d’arte, nel ’99 cominciò a lavorare nel mondo dello spettacolo come cantante di piano bar: a 22 anni fece il suo primo debutto in tv. A Canale 9, un’emittente locale campana, interpretò il ruolo di ‘Soubrettina’ nel programma ‘Telegaribaldi’, un programma comico. Nello stesso periodo ha anche recitato nel film ‘Aitanic’ di Nino D’Angelo ed ha pubblicato il disco ‘Cacao’.

Nel 2001 Lisa è stata ospite di Maurizio Costanzo nel suo show e su La7 ha partecipato a ‘Gente sull’orlo di una crisi di nervi’. Prese parte a ‘Pirati show’ presentato da Biagio Izzo ed entrò anche a far parte del cast ‘Movida’, di Alessandro Siani. Nel 2007 arriva in Honduras, come concorrente de L’Isola dei Famosi: fu eliminata da Paul Belmondo. Sono tanti i programmi Rai a cui ha preso parte come ‘Quelli che il calcio’, ‘La vita in diretta’. Volto famoso anche di Mediaset è diventato grazie a Barbara D’Urso: la Fusco l’abbiamo vista spesso in ‘Pomeriggio Cinque’. Ha preso parte nel 2008 al Grande Fratello VIP ma la sua avventura nella casa più spiata d’Italia ha avuto vita breve: è stata eliminata dal televoto nella prima puntata.

Lisa Fusco è famosa per le sue spaccate: una volta, durante un’esibizione, non è più riuscita a rialzarsi. Successe durante ‘Mezzogiorno italiano’ ed il programma fu interrotto: la showgirl si ruppe un braccio. Per quanto riguarda la sua vita privata si sa poco: era pronta al matrimonio con un uomo di nome Marcello ma nel 2019 annunciò la rottura.