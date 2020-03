Uomini e Donne, ex tronista ritorna single? L’indizio social che non sfugge

Uomini e Donne, un’ex tronista del programma è ritornata single? A far insospettire sarebbe un clamoroso indizio social: ecco di chi parliamo.

Uomini e Donne è un programma davvero secolare della televisione italiana. Condotto da tantissimi anni da Maria De Filippi, il dating show di Canale 5 ha ospitato nel suo studio di Cinecittà numerosi e diversi ragazzi e ragazze. C’è chi ha trovato l’amore lì. E chi, invece, no. Ecco. È proprio il caso di questa ex tronista. Che, dopo essere uscita dallo studio televisivo con uno dei suoi corteggiatori, ha immediatamente interrotto la sua relazione. Facendo battere, dopo qualche settimana, il suo cuore per un famoso calciatore. Fino a qualche settimana fa, sembrava che la loro storia d’amore procedeva a gonfie vele. Eppure, sembrerebbe che, ultimamente, ci sia qualcosa che non va. Sembrerebbe, infatti, che l’ex tronista di Uomini e Donne sia ritornata single. Ad insinuare il dubbio è un clamoroso indizio social. Ecco di che cosa parliamo e, soprattutto, a chi facciamo riferimento.

Ex tronista di Uomini e Donne è ritornata single? L’indizio

Sembrerebbe che Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, sia ritornata single. Ebbene si. Stando ad un indizio social, sembrerebbe che la storia d’amore tra la giovane napoletana e Kevin Bonifazi sia giunta al termine. Fino a qualche giorno fa, come raccontavamo poco fa, sembrava che tutto andasse a gonfie vele. In diverse IG Stories, l’influencer era apparsa in compagnia del calciatore mentre, a causa della quarantena, erano presso la sua abitazione. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che qualcosa sia cambiato. Anche perché, stando a quanto afferma anche il blog Isa e Chia, sembrerebbe che i due non si seguano più sui social. E che, addirittura, si siano bloccati. Insomma, se l’indizio si confermasse essere reale, è una notizia davvero incredibile. Anche perché, fino a poco tempo fa, i due erano felicemente insieme ed innamorati.

Cosa sarà mai successo tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi? Cosa ha spinto i due giovani ragazzi a lasciarsi qualora fosse realmente così?

La polemica sorta subito dopo Uomini e Donne

Appena terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Angela Nasti è stata la protagonista di una vera e propria polemica. Come dicevamo precedentemente, la frequentazione con Alessio Campoli, uno dei suoi corteggiatori e scelta, è durata davvero pochissimo. E subito dopo averla chiusa definitivamente, l’influencer è stata vista in compagnia di Kevin Bonifazi. È proprio per questo motivo che numerose sono state le persone che hanno creduto che, al dating show, la napoletana avesse mentito in cambio della visibilità.